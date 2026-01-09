Horas de angustia en la Comarca Andina: Temen un comportamiento impredecible del fuego

El incendio que comenzó en Puerto Patriada, dentro del ejido de El Hoyo, se mantiene activo y continúa generando máxima preocupación en la Comarca Andina.

Según el Parte N° 4 emitido a la 1:10 am de este viernes 9 de enero, el foco ígneo, detectado el pasado lunes 5 de enero, sigue fuera de control y presenta un escenario de riesgo elevado.

Desde los organismos de emergencia advirtieron que las condiciones actuales favorecen la ocurrencia y propagación de nuevos incendios forestales, en un contexto marcado por viento, inestabilidad atmosférica y abundante combustible vegetal.

Propagación rápida y reactivación de focos

De acuerdo al informe oficial, hasta las 16 horas del jueves se pudo avanzar con las tareas planificadas durante la reunión operativa del día anterior. Sin embargo, los medios aéreos no lograron operar durante la mañana debido a la escasa visibilidad, lo que complicó el trabajo en los sectores más comprometidos.

Con el correr de la jornada, el aumento en la intensidad del viento y las rotaciones provocó una rápida propagación del fuego, la reactivación de varios sectores con alta intensidad y episodios de conflagraciones, un fenómeno que se vio potenciado por la gran disponibilidad de combustible vegetal, las fuertes pendientes del terreno y las condiciones meteorológicas adversas.

Comportamiento impredecible del incendio

El Servicio Provincial del Manejo del Fuego alertó que, con la inestabilidad atmosférica prevista y el incremento del viento, podrían desarrollarse grandes columnas convectivas, capaces de generar vientos arrachados de direcciones variables. Este escenario incrementa significativamente el riesgo de un comportamiento impredecible del fuego, dificultando las tareas de combate y contención.

La superficie afectada superó las 2000 hectáreas, y la causa del incendio se confirmó que es intencional. En tanto, la vegetación alcanzada incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Operativo interinstitucional

El combate del incendio se desarrolla mediante un amplio despliegue interinstitucional, con la participación de personal y recursos de Secretaría de Bosques, Municipalidad de El Hoyo, Municipalidad de Epuyén, Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut, Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Delegación Forestal El Hoyo, Protección Civil Municipal de El Hoyo, Pesca Continental, Regional Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF-AFE), Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional.

O.P.