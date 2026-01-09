19°
Viernes 09 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina incendioEl HoyoEpuyenpuerto patriadaBomberos El Hoyo
09 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Avance brusco del incendio en El Hoyo y Epuyén: Cómo hacer donaciones para ayudar a los bomberos

El fuego avanzó de forma brusca hacia Epuyén, obligó a reubicar dotaciones y mantiene en alerta a toda la Comarca Andina. Bomberos de El Hoyo solicitaron colaboración para sostener el operativo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación en la Comarca Andina se volvió aún más crítica. El incendio forestal que comenzó en la zona de Puerto Patriada, en el ejido de El Hoyo, atravesó este jueves 8 su cuarta jornada de combate, marcada por un avance brusco e inesperado del fuego que generó máxima preocupación entre brigadistas y vecinos.

 

De acuerdo a lo informado por Bomberos Voluntarios de El Hoyo, durante la jornada el incendio reavivó con gran intensidad y avanzó rodeando sectores del Cerro Pirque, lo que obligó a reubicar de urgencia las dotaciones que trabajaban en el lugar. El desplazamiento del fuego se dio con dirección hacia la localidad vecina de Epuyén, configurando un escenario de alta incertidumbre respecto a su evolución.

 

Reubicación de dotaciones y operativo conjunto

 

Ante el comportamiento errático del incendio, los equipos debieron replegarse y redistribuirse en el faldeo del cerro, especialmente en sectores cercanos a la Escuela N° 81 y el Callejón Azocar, trabajando de manera coordinada con los distintos organismos que intervienen en la emergencia.

 

El operativo reúne a brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y cuerpos de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, El Bolsón y Lago Puelo, que continúan desplegados en tareas operativas y preventivas para contener el avance del incendio y reducir riesgos en zonas pobladas.

 

 

Pedido de colaboración: cómo hacer donaciones

 

En este contexto, desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo remarcaron la importancia del acompañamiento y agradecieron las donaciones recibidas hasta el momento, fundamentales para sostener el trabajo diario en el terreno.

 

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias oficial de la institución:

 

  • Alias: bomberoselhoyo

     

  • CUIT: 30-67034426-2

     

Desde el cuartel señalaron que cada aporte es de gran ayuda para continuar enfrentando una emergencia que mantiene en alerta a El Hoyo, Epuyén y a toda la Comarca Andina.

 

 

La información de la Comarca Andina, en tiempo real y en un solo lugar: el canal de WhatsApp de Red43.

 

O.P.

 

