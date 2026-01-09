El fuego no se detiene y el calor castiga: La Comarca atraviesa una de sus jornadas más difíciles

La Comarca Andina enfrenta este viernes una de las situaciones más complejas del verano. El incendio forestal activo desde el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, dentro del ejido de El Hoyo, continúa fuera de control, tras un avance crítico hacia la localidad de Epuyén durante la jornada del jueves.

El escenario se agrava por las condiciones meteorológicas adversas, con calor extremo, baja humedad y viento, factores que favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de combate.

Calor extremo y alerta naranja en la Comarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por temperaturas extremas para la Comarca Andina, advirtiendo sobre un impacto moderado a alto en la salud, especialmente en grupos de riesgo.

Para este viernes se espera una temperatura máxima cercana a los 31°C, con sensación térmica elevada durante gran parte del día y viento predominante del oeste.

Avance del incendio: El Hoyo y Epuyén bajo amenaza

Durante la tarde del jueves, en una jornada marcada por el calor intenso, el fuego reavivó con fuerza, avanzó rodeando sectores del Cerro Pirque y tuvo un desplazamiento brusco en dirección a Epuyén, generando momentos de extrema preocupación en la población.

El incendio, detectado originalmente en Puerto Patriada (El Hoyo), se expandió rápidamente, afectando áreas de interfase y obligando a reforzar los operativos de emergencia ante un frente que permanece activo y descontrolado.

Evacuaciones preventivas y operativo de emergencia

Ante el avance del fuego, se dispuso la evacuación preventiva de vecinos de los sectores La Angostura y Coihue, en la localidad de Epuyén, con el objetivo de resguardar la integridad de la población.

La medida forma parte de un operativo coordinado entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, que trabajan en función de la evolución del incendio y del comportamiento del clima.

Corte total de la Ruta Nacional 40

Como consecuencia directa del incendio y la intensa presencia de humo, se resolvió el corte total de la Ruta Nacional N° 40 en el tramo que une Epuyén con El Hoyo.

El operativo de seguridad vial es llevado adelante por Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Policía del Chubut, y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La circulación permanece totalmente restringida hasta nuevo aviso, con desvíos y controles.

Mientras tanto, continúan las tareas de combate y monitoreo permanente, en un contexto donde el calor extremo y el incendio mantienen en alerta máxima a El Hoyo, Epuyén y toda la Comarca Andina.

O.P.