20°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 09 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
09 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Bronca, dolor y angustia: el hombre que murió esperando una respuesta que nunca llegó

Ocurrió en Tierra del Fuego. Estaba en tratamiento médico, pero demoras y burocracia se unieron para terminar con su vida. Críticas a la obra social provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La bronca, el dolor y la indignación se hicieron visibles frente a la sede de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), donde familiares y amigos de Mauricio “Licho” Ulloa realizaron una manifestación tras su fallecimiento, ocurrido mientras aguardaba una respuesta por su tratamiento médico.

 

La protesta no pasó desapercibida. En el ingreso al edificio quedaron plasmados distintos mensajes de reclamo y denuncia, entre ellos: “Con la salud no se jode”, “OSEF hacete cargo” y “Melella renuncia”, en referencia al gobernador Gustavo Melella.

 

Las consignas reflejaron el hartazgo de quienes aseguran que Ulloa murió esperando una respuesta que nunca llegó. Para los manifestantes, su fallecimiento no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de las demoras, la burocracia y la falta de respuestas del sistema de salud provincial.

 

La manifestación se realizó de manera espontánea, sin banderas partidarias ni intermediarios. El objetivo fue claro: visibilizar el abandono que, según denuncian, sufrió Ulloa en medio de su tratamiento médico. “El Estado sabía de la situación. OSEF sabía. Y nadie actuó a tiempo”, expresaron personas cercanas al joven fallecido.

 

El caso de Mauricio Ulloa volvió a poner en evidencia las falencias estructurales de OSEF, una obra social atravesada por problemas financieros, demoras en autorizaciones, interrupciones de tratamientos y reclamos constantes de afiliados. La falta de respuestas ante una situación médica crítica derivó, según denuncian los familiares, en un desenlace trágico que pudo haberse evitado.

 

Las paredes hablaron por quienes ya no tienen voz. El mensaje fue directo, contundente y sin filtros: la salud no puede esperar. Y mientras los comunicados oficiales no llegan, el reclamo quedó expuesto frente a todos.

 

Fuente: Crónicas Fueguinas

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Situación crítica en Los Alerces: El viento intensificó el incendio y las llamas avanzan sin control
3
 Paprika se renueva: El emprendimiento que creció, se mudó a un edificio histórico y apuesta a un polo gastronómico
4
 Colecta urgente en Esquel: Cómo ayudar a las familias que defienden sus casas en la zona de Lago Verde
5
 Evacúan sectores de Epuyén y cortan la Ruta 40 por el avance del fuego
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -