Pilar Geijo, la quíntuple Campeona del Mundo, brindará en Trevelin una Clínica de Aguas Abiertas

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Mejor no se consigue. Con ella es aprender o aprender. El camino del conocimiento es lo que nos terminará llevando hasta la excelencia. La disciplina de Aguas Abiertas es una actividad recreativa y deportiva que suma cada vez más adeptos y lo que ocurrirá en los próximos días en Trevelin marcará una diferencia.

Claro que para nadar en lagos y ríos hay que tener entrenamiento físico, mucho de técnica y sobre todo resiliencia, es decir mucho de cabeza para un desafío tan complejo.

La mente lo puede todo. Hay que trabajarlo, entrenarlo y aprender de los mejores, en este caso de las mejores, como Pilar Geijo.

Hay muchos interesados en participar en la primera edición de la competencia Bahía de los Palos, competencia que se llevará a cabo en la mañana del domingo 18 de enero en las bellas aguas del Amutui Quimey, dentro del Parque Nacional Los Alerces, cuyo ingreso es por la Portada Sur (Aldea Escolar).

En dicho lugar habrá una prueba de Aguas Abiertas en tres distancias. La más grande de 2.500 metros donde los nadadores deberán dar vuelta por la isla que se encuentra allí, También podrán elegir distancias más reducidas: 1.200 metros y 500 metros.

Por otra parte, el día anterior, en el Natatorio de Trevelin, tendrá lugar lo más esperado por muchos, la Clínica de Aguas Abiertas por parte de la increíble Pilar Geijo.

Todos los anotados para la carrera del domingo tendrán el acceso libre a la parte teórica, en tanto los nadadores que quieran hacer la parte práctica (limitado solo a 30 personas dentro del agua) deberán abonar 40 mil pesos, según se informó.

Esta competencia y la misma Clínica está organizada por la Secretaría de Deportes de la municipalidad de Trevelin.

Debemos señalar que Pilar Geijo es quíntuple campeona mundial en aguas abiertas. Dichos títulos los consiguió en los años 2010, 2011, 2014, 2015 y 2019.

Geijo empezó a nadar a los 6 años y con apenas 13 años hizo su debut en aguas abiertas en una carrera en San Antonio de Areco, que terminó ganando.

Logró subirse 39 veces a distintos podios de Copa del Mundo. Entre sus victorias aparecen el Maratón Hernandarias-Paraná, Maratón Capri- Napoli, Traversee Lc St. Jean, Maratón Cañón del Sumidero, Traversee Lc Magog, entre otras.

Además es una persona por demás instruida, se recibió de Periodista Deportivo, recibida en el Instituto River Plate, es Analista Contable y Administrativa (UADE) y Profesora de Natación en la Universidad del Litoral.

Los nadadores interesados en participar de esta competencia de aguas abiertas podrán anotarse a través del siguiente link, remarcado que las inscripciones cierran el próximo 14 de enero. INSCRIPCIÓN AGUAS ABIERTAS BAHIA DE LOS PALOS