Esquel, Argentina
10 de Febrero de 2026
Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel

El nuevo espacio, ubicado en Belgrano y Rivadavia, abrirá hoy sus puertas con una propuesta que combina cafetería, bar, juegos y una rampa de skate, con horarios amplios y productos regionales.
Esquel se prepara para la inauguración de Vaggato, un nuevo emprendimiento gastronómico y recreativo impulsado por Antonella Benítez y Matías Flores, que propone un espacio de cafetería, confitería y bar, sumando juegos y un mini ramp para la práctica de skate.

 

“Básicamente vamos a ofrecer el servicio de confitería, cafetería, barcito y un par de juegos para que vengan a disfrutar mientras vienen a tomar algún trago, a merendar algo”, explicaron. El local tendrá un horario extendido: “Vamos a estar trabajando en la mañana de 9 a 1. Por la tarde vamos a estar trabajando de 4 y media en adelante. No hay horario de cierre, dependiendo la gente, el movimiento y demás”.

 

Uno de los diferenciales del lugar será la rampa de skate. “Decidimos hacer un mini ramp para poder en horarios muertos poder disfrutar del skate, ya que tenemos una pista que no cuenta con luces”, detallaron. Según indicaron, quienes ya la probaron tuvieron una buena experiencia: “Han probado todos los chicos la rampa, les encantó y todos tienen ganas de que ya se inaugure".

 

La propuesta gastronómica incluirá productos artesanales y de elaboración local. “Abrimos a las 9 de la mañana con tartas, tortas, vamos a ofrecer laminados, toda elaboración artesanal de acá de Esquel. Tenemos cerveza tirada también de acá, de la región”, señalaron, y aclararon que el cierre será flexible: “Vamos a abrir hasta las 3, vamos viendo según el movimiento”.

 

Sobre el origen del proyecto, comentaron que se trata de una reconversión de un emprendimiento previo. “Nosotros ya tenemos un emprendimiento anterior que era un pelotero. Decidimos cambiar el rubro e ir un poco más para los juegos para adultos, ir buscándole la onda”, indicaron, con la idea de generar un espacio de encuentro para compartir después de la jornada laboral.

 

El uso del mini ramp se organizará por turnos. “Para lo que son niños van a ser días programados y en horarios de tarde y ya para lo que son adultos, en la noche”, explicaron. Además, el local contará con pool, arcades, juegos de mesa y música en vinilo durante la inauguración, con la participación de amigos del emprendimiento.

 

Vaggato está ubicado en la esquina de Belgrano y Rivadavia, y abrirá sus puertas a partir de las 16:00 hs, invitando a la comunidad a conocer una propuesta diferente en la ciudad.

 

 

 

R.G.

 

