Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
sociedad |
Desmonte en Monte Bianco: avanza el pedido de expedientes

Rubén Álvarez, presidente del Concejo Deliberante, explicó el procedimiento frente a la denuncia de desmonte en la zona de la Torta.
El intendente Matías Taccetta confirmó que, tras recibir pruebas fotográficas de un desmonte de árboles en la zona de la Torta, radicó personalmente una denuncia para que la fiscalía investigue las responsabilidades de este hecho.

 

Rubén Álvarez, presidente del Concejo Deliberante, explicó el procedimiento. Hoy por la mañana se convocó la Comisión de Ambiente: “El tema fundamental era unificar algunos expedientes para que pudieran tener tratamiento. Hacer todos los pedidos que salen de la nota que presentaron los vecinos la Asociación de Guías de Montaña acá en el Concejo Deliberante y en el Ejecutivo con respecto a los daños, supuestos daños, hechos por un vecino en la zona de Cerro La Torta”.

 

El pedido: “ante Fiscalía y ante la Secretaría de Bosques, que obviamente es lo que le corresponde al Intendente, apenas se hizo de la información y la posibilidad de un ilícito. Y nosotros lo que hacemos es pedir toda la información, además de las copias de las denuncias, básicamente nuestro interés está dado en qué, geográficamente, en qué parte ubicamos los posibles daños, si son en ejido de Esquel o en Parques o Área Provincial o Trevelin, porque supuestamente la entrada no se dio por el ejido de Esquel, de la maquinaria que causó el daño”.

 


Con la información pertinente: “Se convoca a los presentantes, que son los integrantes de la Asociación de Guías, y en el despacho también convocan al secretario Torres, ya que fue citado por el presunto infractor como que era quien le había dado los permisos para que hiciese eso. Y bueno, la función nuestra desde acá obviamente es tratar de colaborar con todo, porque como ha pasado con los expedientes anteriores, en casos similares con esta misma persona, en la que la justicia terminó encontrándolos culpable, y de hecho lo condenó con presión domiciliaria, con una multa muy grande en efectivo y con también un plan de remediación que tenía que hacer en el lugar”.

 


El dialogo con los fiscales: “No le constaba que haya cumplido con toda la pena y vuelve otra vez, o se supone que vuelve a cometer otra vez los mismos delitos. Así que básicamente nuestra función de acá es ordenar nuestro expediente. La preocupación sigue, porque al ambiente, nos afecta a todos”.

 


