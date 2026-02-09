18°
Lunes 09 de Febrero de 2026
09 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Piedra Parada: Chubut ordena el uso público para proteger el destino y al turista

El Gobierno del Chubut aprobó un ordenamiento preliminar para Piedra Parada. La medida busca organizar los flujos turísticos, proteger el hábitat del chinchillón y garantizar la seguridad en un destino de clase mundial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, aprobó el ordenamiento territorial preliminar del uso público en el Área Natural Protegida Piedra Parada, uno de los destinos naturales más emblemáticos de la provincia por su valor geológico, arqueológico y paisajístico, y por su proyección internacional como escenario del turismo de aventura.

 

Cinco zonas para un uso responsable

 

La medida establece la sectorización del área en cinco Unidades de Uso Público (UUP), una herramienta clave de gestión que permite organizar las actividades recreativas, delimitar espacios según su sensibilidad ambiental y nivel de uso, y mejorar la experiencia de quienes visitan el área, garantizando al mismo tiempo la conservación de sus valores naturales y culturales.

 

Piedra Parada, categorizada como Paisaje Terrestre Protegido, recibe cada año un número creciente de visitantes, especialmente vinculados a la escalada deportiva, el trekking y el avistaje de fauna. Solo en el mes de enero del 2026 contó con más de 4.100 visitantes.

 

En este contexto, la delimitación de sectores resulta fundamental para ordenar los flujos turísticos, brindar mayor seguridad, facilitar el control, el monitoreo, y promover un uso responsable del territorio.

 

Unidades de Uso Público

 

La creación de Unidades de Uso Público permite identificar áreas específicas para actividades intensivas, como la escalada en el Cañadón de la Buitrera, y otras destinadas a usos mixtos o de conservación, asegurando que cada práctica se desarrolle en el lugar más adecuado. Esta planificación contribuye a proteger sitios sensibles, hábitats de especies emblemáticas como el Chinchillón, y sectores de alto valor patrimonial.

 

Asimismo, el ordenamiento incorpora un sistema de gestión adaptativa y monitoreo ambiental, que permitirá evaluar periódicamente los impactos del uso recreativo y ajustar las estrategias de manejo. De esta manera, se fortalecen las bases para un desarrollo turístico previsible, ordenado y sostenible, alineado con los principios de conservación.

 

Esta disposición tiene carácter preliminar y transitorio, y constituye un paso fundamental mientras se avanza hacia la aprobación del Plan de Manejo definitivo del área. En tanto, representa una señal clara del compromiso del Gobierno Provincial con un turismo que cuida el patrimonio natural, ordena las actividades y mejora la experiencia de visitantes y prestadores.

 



 

