Comodoro: la concejal Ferreira cuestionó a Ostoich tras sus declaraciones

La concejal de Comodoro Rivadavia, Lula Ferreira, se refirió a los dichos del secretario de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Fernando Ostoich, quien había calificado de “irresponsable” al gobernador Ignacio Torres luego del anuncio de un estudio de ingeniería para la estabilización del barrio Médanos, en el marco del derrumbe del Cerro Hermitte.



En diálogo con la prensa, la edil manifestó su desacuerdo con las declaraciones del funcionario municipal y consideró que resultan inapropiadas, teniendo en cuenta el contexto y las responsabilidades del Ejecutivo local.



Ferreira confirmó que durante la visita del Gobernador recorrieron el predio donde se construirán las 52 viviendas destinadas a las familias afectadas, y destacó que “ya existe un convenio firmado con la Cooperativa”. En ese sentido, explicó que se está avanzando con las obras necesarias para la instalación de los servicios, y que la Provincia realizará una inversión cercana a los 6.500 millones de pesos para el desarrollo de las dos parcelas donde se edificarán las nuevas casas.



Respecto a la partida de 300 millones de pesos que la Provincia decidió reasignar, la concejal señaló que esos fondos “no fueron utilizados por el Municipio en el momento en que correspondía”. Indicó que originalmente estaban destinados a la reparación de gamelas, y que ahora serán utilizados para financiar un estudio técnico que permita contar con un diagnóstico preciso sobre la estabilidad del Cerro Hermitte y las posibilidades de intervención.



En ese marco, Ferreira sostuvo que resulta contradictorio que desde el Ejecutivo municipal se cuestionen decisiones provinciales cuando existen antecedentes de obras y acciones que no se llevaron adelante. “Se trata de recursos que no eran propios y que tenían una asignación específica, por lo que había una obligación clara de ejecutarlos”, afirmó.



Asimismo, la edil planteó reparos sobre el desarrollo urbano en determinadas zonas de la ciudad, al considerar que se habilitaron terrenos y ocupaciones en lugares que no reunían las condiciones adecuadas. Según expresó, esto derivó en que muchas familias invirtieran sus recursos en viviendas que hoy se encuentran en situación de riesgo.



Por último, Ferreira señaló que mantiene reuniones permanentes con vecinos de distintos barrios y remarcó que una de las principales preocupaciones recurrentes es la falta de respuestas y de comunicación por parte del Ejecutivo municipal. En ese sentido, consideró necesario mejorar los canales de diálogo y la presencia del Municipio ante las problemáticas cotidianas de la comunidad.