Lunes 09 de Febrero de 2026
09 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División

El club busca reclutar jugadores mayores de 18 años para su temporada en el torneo de la Unión de los Lagos del Sur. Tobías Pacheco y Juan Byrne, referentes del club, invitan a la comunidad a sumarse a los entrenamientos
El Esquel Rugby Club (ERC) atraviesa una etapa de evolución y profesionalismo que marca un antes y un después en su historia reciente. Luego de una exitosa temporada de amistosos el año pasado, donde se midieron con equipos fuertes de la comarca, la institución confirmó que este año competirá oficialmente en la Unión de los Lagos del Sur.

 

Un club serio y representativo

 

Tobías Pacheco, capitán de la Primera División y nuevo integrante de la comisión directiva, destacó que el club ha logrado recuperar su categoría superior. "Esquel Rugby Club está en un crecimiento importante. Logramos armar un equipo fuerte y este año la gran noticia es que salimos a competir otra vez de forma oficial. Cuando salimos de la ciudad, representamos tanto al club como a Esquel; somos los Dogos de Esquel y necesitamos gente que quiera sumarse a este compromiso", afirmó.

 

Inclusión total: "El rugby siempre te va a sumar"

 

Uno de los pilares de esta convocatoria es derribar los mitos sobre el físico en este deporte. Pacheco fue enfático al respecto: "No te aleja del deporte tu contextura física"."Si sos alto, bajo, lento, flaco o gordo, el rugby siempre te va a sumar y siempre vas a tener un lugar y una posición en el equipo según cómo seas. Es un llamado a toda la comunidad de Esquel: no hace falta irse a otra ciudad para hacer un deporte que te guste".

 

Mucho más que un entrenamiento

 

Por su parte, el jugador Juan Byrne resaltó el valor humano y social del club. "Más allá de un grupo deportivo, somos un grupo social. Nos juntamos todas las semanas a comer algo, somos todos aprendices y nos recibimos con los brazos abiertos", comentó. Byrne también destacó que cuentan con un entrenador de renombre que aporta nuevas enseñanzas tácticas y técnicas en cada práctica.

 

Aunque el foco actual de la búsqueda son jugadores mayores de 18 años (con un rango que llega hasta los 40) para poder conformar dos equipos competitivos, el club también mantiene sus puertas abiertas para las divisiones juveniles, infantiles y el rugby femenino.

 

Días y horarios de entrenamiento

 

Los interesados en sumarse a los Dogos pueden acercarse a la cancha ubicada en Fleming y Avellaneda en los siguientes horarios:

 

Martes y Jueves: de 19:00 a 21:00 hs.

Sábados: de 12:00 a 15:00 hs.

 

 

