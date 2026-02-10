13°
Martes 10 de Febrero de 2026
El gobierno anunció que habrá un bono no bonificable de 250 mil pesos para los docentes

Será de “carácter extraordinario”. La medida se inscribe en la política de fortalecimiento de los ingresos para el sector. Será para todos los que cumplen funciones en el área.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de 250.000 pesos destinado a agentes que cumplen funciones en el ámbito educativo provincial. La medida se inscribe en la política de fortalecimiento de los ingresos del sector, acompañando el normal comienzo y desarrollo de las clases correspondientes al ciclo lectivo 2026.

 

 El beneficio alcanzará a la totalidad de los agentes del Ministerio de Educación que se encuentren en funciones, tanto docentes como auxiliares, quedando excluidos aquellos agentes que se desempeñen en comisiones de servicio o adscripciones fuera del sistema educativo.

 

 El bono será de carácter remunerativo no bonificable, se otorgará por única vez y de manera excepcional, y consistirá en un monto fijo de 250.000 pesos netos, percibidos íntegramente de bolsillo por cada agente alcanzado por la medida.

 

 La asignación será idéntica para todos los trabajadores y trabajadoras comprendidos, sin distinción de cargo, función o régimen, garantizando así un tratamiento equitativo dentro del sistema educativo provincial.

 

 El pago del bono se efectuará junto con los haberes correspondientes al mes de febrero, que se perciben durante los primeros días del mes de marzo, conforme al cronograma habitual de liquidación salarial.

 

 

 

 

