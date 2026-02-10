De las aulas a las brasas: Samir Said, el docente que encontró su nueva pasión en el asado

En la intersección donde el turismo se encuentra con el sabor local, se encuentra Samir Said. Quien durante años fuera conocido por su labor en las aulas, hoy se presenta con una nueva identidad: “Yo soy Samir Said... antes me presentaba como docente, bueno, ahora ya no soy docente, ahora soy cabañero y soy parrillero”, afirma sobre su presente en el complejo que integra alojamiento y gastronomía.

El arte de la brasa y la parrilla

La parrilla de Samir no es solo un complemento de sus 32 plazas de cabañas, sino un servicio integral. Tras aprender los secretos de la cocción trabajando junto a su hijo, quien es chef profesional, Samir decidió junto a su esposa darle una nueva impronta al negocio. Él se encarga de los fuegos y ella de la venta al mostrador.

El menú es directo y pensado para el descanso del viajero: “Tenemos un menú acotado: milanesas, unas 'chuletas a lo pobre' que vienen con huevo y tuco —una imitación que traemos de nuestro vecino país— y la parrilla tradicional con carne de la zona”. Para Samir, la clave es la exigencia en la materia prima: “Aquí la selección de carnes tiene que ser muy estricta porque la gente sabe comer. El corte preferido es la tira de asado y el punto más pedido es el medio cocido, aunque los extranjeros a veces piden la carne prácticamente cruda, solo sellada”.

Turismo en tiempos difíciles: La promoción 3x2

La temporada actual ha sido compleja. Tras un octubre "fantástico" con los tulipanes, los incendios forestales de diciembre y enero impactaron en las reservas. “Uno se desmoraliza un poco porque siempre estamos pendulares... si no es el incendio es el ratón. Pero hay que seguir trabajando, el show debe continuar, no hay vuelta atrás”, reflexiona Samir, quien también integra el Instituto de Turismo.

Para incentivar la llegada de visitantes en este Carnaval y de cara a la "Semana de Esquel", se lanzó la promoción del 3x2: “La idea es que el visitante esté tres días y abone dos; el 50% de ese último día lo ponemos nosotros y el otro 50% lo pagaría el municipio”.

La "Esquina de los Poemas"

Lo que hace única a la parrilla de Samir es su entorno literario. Inspirado en un viaje, decidió crear un espacio de contemplación para quienes transitan hacia el tren: “Se nos ocurrió con mi mujer hacer la 'Esquina de los Poemas'. Hice los carteles e imprimí distintos tipos de poemas, incluyendo a un gran escritor nuestro, Edgar Oyarzun”. Para completar el espacio, Samir está fabricando bancos de madera para que los transeúntes puedan descansar, leer y tomarse fotos entre los rosales.

Información y contacto:

Horarios: La parrilla abre al mediodía (12:00 a 15:00 hs) y por la noche desde las 20:30 hs. Las cabañas tienen recepción las 24 horas.

Reservas: A través de Instagram (Parrilla Aladino / Cabañas Aladino), donde se puede consultar tarifas y disponibilidad





M.G