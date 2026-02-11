Estudiar en Tecka: Abren las preinscripciones para nuevas tecnicaturas superiores

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que se encuentra habilitada la preinscripción exclusiva para la localidad de Tecka a las ofertas de Educación Superior proyectadas para el ciclo lectivo 2026. Esta instancia tiene como finalidad relevar la demanda efectiva de aspirantes, información que resultará determinante para definir la propuesta formativa que se implementará en la localidad.

La iniciativa se enmarca en el proceso de planificación territorial y fortalecimiento de la Educación Superior pública que impulsa la Subsecretaría de Instituciones Educativas, en articulación con la Municipalidad de Tecka. El objetivo es ampliar el acceso a la formación técnica superior en la región, promoviendo propuestas con pertinencia social y productiva que permitan a jóvenes y adultos continuar sus estudios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Modalidad, plazos y acompañamiento

La preinscripción se realiza exclusivamente de manera online, a través del formulario habilitado para esta convocatoria: https://bit.ly/4rc4fci. Las personas interesadas deberán completar el formulario consignando correctamente sus datos personales, en especial el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que la información consignada tendrá carácter de declaración jurada y será posteriormente validada en caso de habilitarse la carrera correspondiente.

El sistema permanecerá habilitado hasta el 20 de febrero de 2026 a las 12 horas, sin posibilidad de prórroga, dado que los datos relevados serán utilizados para la evaluación técnica, académica y administrativa de la propuesta.

En el marco del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Tecka, se dispondrá el Punto Digital local como espacio de acompañamiento para aquellas personas que requieran asistencia para completar el formulario o acceder a información vinculada a las propuestas formativas.

Oferta académica y criterio de priorización

Para el ciclo lectivo 2026, la oferta académica prevista en la localidad de Tecka incluye trayectos de formación superior de modalidad presencial. La información detallada sobre contenidos, alcances y perfiles profesionales se encuentra disponible en los diseños curriculares correspondientes a la Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia https://bit.ly/3M5bmnE y a la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa orientada a la Producción https://bit.ly/4a8gy3f. Asimismo, se encuentra disponible la información correspondiente a la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria https://bit.ly/4rcPhTk, orientada al fortalecimiento de las capacidades productivas y al desarrollo territorial.

De acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, la apertura de las carreras estará determinada por la demanda registrada en esta instancia de preinscripción, priorizándose aquella propuesta que concentre la mayor cantidad de personas interesadas, sujeta a la evaluación de factibilidad académica, administrativa y operativa correspondiente.

Desde el Ministerio de Educación se destaca que esta instancia constituye un proceso participativo de construcción de política pública, que promueve la planificación estratégica de la Educación Superior en diálogo con las comunidades locales. La ampliación de oportunidades formativas reafirma el compromiso del Estado con la igualdad de oportunidades, el desarrollo regional y el fortalecimiento de las trayectorias educativas en todo el territorio de la Provincia del Chubut.