Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Ciencia en Esquel: ¿Qué nos dicen los peces y plantas sobre la salud de nuestros ríos?

A través de un enfoque etnolimnológico, la charla busca revelar el estado actual del agua en Alto Río Percy. Una oportunidad para conocer de cerca el trabajo científico realizado en nuestra región.
Por Redacción Red43

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) será escenario de una importante presentación científica vinculada estrechamente con nuestro entorno natural. La estudiante Daiana Botek presentará los resultados de su investigación biológica enfocada en el paraje Alto Río Percy, un área clave para el ecosistema regional.

 

El estudio, enmarcado en la etnolimnología, busca responder una pregunta fundamental para la conservación: ¿Son las plantas, los invertebrados, los peces y los anfibios indicadores reales de la calidad del agua y la salud de nuestros ecosistemas?

 

La presentación se llevará a cabo el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas en el Aula 1 de la Sede Esquel de la UNPSJB.

 

La investigación no solo aporta datos técnicos sobre el estado del agua, sino que también integra el conocimiento local y la relación entre la comunidad y su recurso hídrico. Al ser una invitación abierta a todo público, se espera la participación no solo de académicos y estudiantes, sino también de vecinos interesados en la preservación del Río Percy y el medio ambiente local.
 

 

