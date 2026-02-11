La directora de Fauna Urbana, Patricia Giacobone, advirtió a la comunidad sobre el incremento de murciélagos en la zona, "el doble que el año pasado", y el aumento de posibilidad de contraer rabia para los animales de compañía locales.

Giacobone relató: "La alerta fue más que todo porque hubo un caso de rabia positiva en la ruta 249. Entonces ahí se los visitó casa por casa, como dice el protocolo, se vacunó a todos y cuando los tutores de los animales no estuvieron, se tuvieron que acercar al área a vacunar”.



Vacunas públicas, libres y gratuitas: “La vacunación es anual sí o sí y siempre instamos a la población que tenga la vacuna al día, que no se dejen pasar, es una vacuna que si en el ámbito estatal es gratuita y si no pueden ir a las veterinarias y hacerlo por parte de su veterinario particular”.



El riesgo en la zona: “Están apareciendo muchos murciélagos, no dejen de tener a sus animales de compañía vacunados. Es por precaución, además que la vacuna antirrábica es una de las pocas obligatorias en los animales de compañía. De acuerdo a lo dicho por biólogos, son por los incendios, que buscan escapar. Si bien todos los años en estas épocas tenemos animales murciélagos que se encuentran, pero más que todo en este caso es porque ha habido mucho más, prácticamente el doble que el año pasado”.



Los casos de rabia aun no afectan al os animales de compañía: “En Trevelin hubo un zorro, fue el único mamífero que hubo con rabia positiva”.



La vacuna se aplica en el quirófano móvil y en el área de fauna urbana: "De 8 a 11 de la mañana. Pueden venir directamente con el animal sin turno, tanto sea en el quirófano como acá, al igual que las castraciones. Siempre le decimos a la población que no hace falta tener turno, con que estén a las 8 de la mañana de acuerdo a la sede que nos está tocando, con el animalito con 8 horas de ayuno pueden ir y ya está".

SL

