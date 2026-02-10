Vientos en Chubut: Rige una alerta amarilla para este miércoles en gran parte de la provincia

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de la Provincia del Chubut informó que se ha declarado el estado de Alerta Amarilla debido a la presencia de fuertes vientos previstos para la jornada de mañana, miércoles 11 de febrero de 2026.

Zonas bajo alerta

Según el mapa oficial de niveles de riesgo, la advertencia abarca la zona central y costera del norte y centro de la provincia. Las localidades y áreas afectadas son:

Paso de Indios

Gastre

Telsen

Mártires

Gaiman

Rawson

Meseta y Costa de Florentino Ameghino

¿Qué significa la Alerta Amarilla?

De acuerdo al sistema de clasificación de fenómenos meteorológicos, el nivel amarillo representa situaciones con "capacidad de daño". Esto implica que, si bien no se esperan condiciones excepcionales, los ciudadanos deben tomar precauciones ante posibles riesgos derivados de las ráfagas. En contraste, el resto de la provincia (marcado en gris) se mantiene sin riesgo por el momento.

Teléfono de emergencia

Ante cualquier eventualidad o si se necesita asistencia, los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita con la línea de Protección Ciudadana al 0800-666-2447.