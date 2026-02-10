¡Al fin! La lluvia llegó a Esquel y al Parque Nacional Los Alerces

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, durante la jornada de este martes 10 de febrero la lluvia se hizo presente con intensidad en la ciudad de Esquel y en distintos sectores del Parque Nacional Los Alerces. Según el pronóstico oficial, las precipitaciones se mantendrán durante gran parte del día.

En un contexto marcado por los incendios forestales que afectan a la región, la llegada de la lluvia fue bien recibida, ya que contribuye a mejorar las condiciones de humedad y a reducir el riesgo de propagación del fuego. Si bien las precipitaciones no implican por sí solas la extinción de los focos activos, representan un alivio en el escenario general.

Desde los organismos oficiales se recordó que, pese a la mejora que pueda generar el clima, continúan vigentes las medidas de prevención y las recomendaciones a la población, especialmente en zonas rurales y áreas naturales. El SMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas en las próximas horas.

R.G.