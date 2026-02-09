16°
Lunes 09 de Febrero de 2026
Descenso de temperatura y ráfagas de viento para este lunes en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con máxima de 18°C, cielo mayormente nublado y vientos intensos del sector oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Luego de un raro domingo de calor y tormenta en la ciudad, el inicio de semana presentará un marcado cambio en las condiciones climáticas en la zona cordillerana. Para este lunes 9 de febrero, se espera que la temperatura mínima se ubique en los 7°C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima apenas alcanzará los 18°C por la tarde, lo que representa un alivio frente a las marcas térmicas de las jornadas previas.

 

El cielo permanecerá entre parcial y mayormente cubierto durante gran parte del día, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja. El factor determinante de la jornada será el viento proveniente del sector oeste, el cual incrementará su intensidad con el correr de las horas. Se estiman velocidades constantes de entre 20 y 40 kilómetros por hora, pero con ráfagas persistentes que podrían superar los 70 kilómetros por hora, especialmente hacia la tarde y noche, por lo que se recomienda precaución a los vecinos al circular por la vía pública o realizar actividades al aire libre.

 

 

 

 

