Polémica por el IPC: de cuánto habría sido la inflación de enero sin el freno al INDEC

Tras el 2,9% oficial, consultoras aseguran que la inflación habría sido más baja con la metodología nueva. El peso excesivo de los alimentos en la canasta vieja impidió que el Gobierno mostrara una cifra menor.

La decisión del Ministerio de Economía de suspender la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que iba a basarse en hábitos de consumo de 2018 y no de 2004— tuvo un costo estadístico para el Gobierno. Al mantener la estructura antigua, el INDEC quedó "atado" a una mayor ponderación de los bienes frente a los servicios.

En un mes donde los alimentos y bebidas no alcohólicas escalaron un 4,7%, esa estructura vieja le dio más relevancia al rubro que más subió, evitando que el índice general perforara el piso del 2,8% que proyectaban algunos despachos oficiales.

Los números de la "inflación blue" técnica

El consenso entre los analistas privados sugiere que el uso de la ENGHo 2017-2018 (la encuesta que se decidió no aplicar tras la salida de Lavagna) habría restado entre una y dos décimas al número final:

Menor peso de alimentos: La fórmula postergada reduce la importancia de la comida en la canasta general, lo que hubiera mitigado el salto de los productos estacionales de enero.

Simulaciones: Economistas como los de Econviews y LCG sostienen que el IPC real, bajo la mirada del consumo moderno, estuvo más cerca del 2,7% que del 2,9% informado.

El factor político

Aunque el ministro Luis Caputo reconoció que la nueva fórmula beneficiaba el discurso oficial de desinflación, se priorizó la "prudencia" institucional. Sin embargo, para el mercado, el dato de enero confirma que la estructura del INDEC actual sobreestima las subas de los alimentos, dejando la duda de cuánto tiempo más se podrá sostener un sistema de medición que data de hace más de dos décadas.