Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Martes ventoso: ráfagas de 87 km/h y probabilidad de lluvias leves

El 10 de febrero se presenta con ráfagas extremas del sector oeste. El Servicio Meteorológico prevé una jornada de cielo cubierto con probabilidad de lluvias leves y un marcado descenso de la temperatura hacia la noche.
El reporte meteorológico para este martes indica que la región se verá afectada por un sistema de vientos intensos, acompañado de una nubosidad persistente que podría derivar en lluvias leves y aisladas. A continuación, el detalle del tiempo para las próximas horas:

 

Mañana: Cielo cubierto y ráfagas en ascenso

 

La mañana comenzará con una temperatura cercana a los 10°C. Si bien no se esperan tormentas de magnitud, existe una probabilidad de lluvia leve (entre un 10% y un 40%). El viento será el protagonista, soplando desde el noroeste con ráfagas que ya desde temprano podrían alcanzar los 78 km/h.

 

Tarde: El pico del viento y máxima de 13°C

 

Hacia la tarde, se alcanzará la temperatura máxima de 13°C. El cielo continuará mayormente nublado con condiciones de inestabilidad que mantienen la posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras. En esta franja horaria se esperan las ráfagas más potentes, alcanzando velocidades de entre 79 y 87 km/h provenientes del oeste.

 

Noche: Marcado descenso térmico

 

Al cierre del día, el termómetro descenderá hasta los 7°C. Se mantendrá la inestabilidad con algunas lluvias aisladas de carácter débil. Aunque la intensidad del viento disminuirá levemente hacia la medianoche, las ráfagas todavía se sentirán con fuerza, situándose en torno a los 60-69 km/h.

 

