Inflación: Enero cerró en 2,9% con un fuerte salto en el precio de los alimentos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero registró una suba del 2,9%. Con este dato, la inflación de los últimos doce meses alcanzó el 32,4%, consolidando el quinto mes consecutivo de ascenso en los precios.

El anuncio se da en un clima de tensión institucional tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo. La salida del funcionario se produjo por diferencias con el Gobierno Nacional sobre la metodología de medición, ya que finalmente se decidió seguir utilizando la canasta de consumo de los años 2004/2005 en lugar de actualizarla con datos más recientes.

Los rubros que más golpearon el bolsillo

El rubro que más aumentó durante el primer mes del año fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza del 4,7%. Este incremento estuvo impulsado principalmente por los precios de la carne y las verduras. En la lista de mayores subas le siguieron Restaurantes y hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%) y los servicios básicos como vivienda, luz y gas (3%).

En el otro extremo, algunos sectores quedaron muy por debajo del promedio general. Educación apenas subió un 0,6%, mientras que el rubro de Prendas de vestir y calzado fue el único que mostró una caída, con un registro negativo del -0,5%.

El impacto en las regiones

La suba de precios no fue igual en todo el país. El Noreste registró la inflación más alta con un 3,8%, seguido por Cuyo con el 3%. Por su parte, la Patagonia y la región Pampeana coincidieron con el promedio nacional del 2,9%, mientras que el Gran Buenos Aires y el Noroeste tuvieron los índices más bajos, con un 2,8%.

Polémica por la metodología

La controversia principal radica en que el INDEC continúa midiendo la inflación con patrones de consumo de hace 20 años. Según los especialistas, este sistema subestima cuánto gastan hoy las familias en transporte y servicios públicos, que actualmente ocupan una porción mucho mayor de los ingresos que en 2004. Esta falta de actualización fue, precisamente, el motivo que precipitó la crisis interna en el organismo estadístico.





M.G



