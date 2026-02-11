Conducía con alcohol en sangre y llevaba en el vehículo a tres menores sin el cinturón

En un reciente operativo de rutina llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el peaje Zárate, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional N°9; un preocupante incidente ha vuelto a poner en foco la necesidad de reforzar las medidas de seguridad al volante.

Un hombre fue interceptado después de dar positivo en un control de alcoholemia marcando más de 1.6 gramos de alcohol por litro de sangre. Este episodio se agrava debido a que el conductor portaba en el vehículo a tres menores que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, exponiendo gravemente sus vidas a un potencial accidente.



“Le recuerdo que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia de alcohol es cero” le dijo el agente mientras esperaban que el dispositivo arroje el resultado. Luego, le preguntó: “¿Usted tomó?". “Si, algo sí. Al mediodía, estábamos en el camping”, respondió el hombre.

El resultado fue positivo, el hombre presentaba 1.60 de alcohol por litro de sangre. “Alcoholemia muy elevada”, le advirtió el trabajador. El conductor pensaba viajar hacia Escobar, por lo que le quedaba un tramo de unos 50 kilómetros.



Además, el hombre viajaba con menores en el asiento trasero, que no iban con las medidas de seguridad correspondientes: “Viene con criaturas sueltas, sin cinturón. Tenemos que ser más conscientes en ese sentido”, le advirtió el agente de tránsito.



Unos minutos más tarde, ocurrió un caso similar en el mismo control: en este caso, el dispositivo arrojó 0.76 gramos de alcohol por litro de sangre. “Tomé al mediodía, pero ahora nada”, explicó el hombre al ver el resultado. “Usted tiene que saber que la ley nacional dice que usted no puede beber alcohol, tiene que ser cero para poder conducir. Más cuando viene con la familia, viene con criaturas”, le advirtió el agente.

En este caso, el hombre se dirigía hacia Tigre, por lo que pensaba recorrer más de 70 kilómetros bajo los efectos del alcohol.

Ambos conductores terminaron con la licencia retenida, no pudieron seguir circulando y ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.



Según datos oficiales, solo en enero, la ANSV controló 537 mil vehículos en todo el país y sacó de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia.