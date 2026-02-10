Urgente: Se necesitan donantes 0+

Debido a la demanda actual, se solicita con especial celeridad a quienes sean grupo sanguíneo 0 (factor positivo) que se comuniquen a la brevedad.

La solidaridad es el motor que sostiene nuestro sistema de salud, y hoy el Banco de Sangre local hace un llamado especial a la comunidad. Donar sangre no es solo un procedimiento médico; es un gesto simple, altruista y profundamente necesario que marca la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia y tratamientos de enfermedades complejas.

La disponibilidad de sangre segura depende exclusivamente de la voluntad de los donantes. Por ello, sumar voluntarios es la única vía para sostener la atención sanitaria de toda la zona cordillerana, asegurando que, cuando alguien lo necesite, el recurso esté disponible de inmediato.

¿Cómo sumarse a esta red de vida?

Para facilitar el proceso y evitar esperas, el Banco de Sangre ha dispuesto un sistema de turnos programados. Los interesados deben seguir estos pasos:

Agendar el número: 2945-547305.

Enviar un WhatsApp: Incluir nombre, apellido, DNI y grupo sanguíneo (en caso de conocerlo) para coordinar el día y la hora de la donación.



Lugar de atención: Los donantes deben presentarse en la esquina de 25 de Mayo y Almafuerte.

Horarios: El ingreso es de 08:30 a 12:30 horas.

Requisitos y recomendaciones

Contrario a lo que se cree popularmente, no es necesario presentarse en ayunas. Sin embargo, es fundamental seguir estas indicaciones para garantizar una extracción exitosa:

Documentación: Es obligatorio presentarse con el DNI.

Edad: Tener entre 18 y 65 años.

Alimentación previa: Evitar el consumo de grasas y lácteos antes de la extracción (se recomienda ingerir líquidos como té, café, jugos o frutas).

Para consultas adicionales o información detallada, el Banco de Sangre tam