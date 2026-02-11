El crucero Viking Jupiter visita nuevamente Chubut

En una nueva jornada de la excelente temporada de cruceros que vive nuestra provincia, a las 7 horas de este martes 10 de febrero, amarró del lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena el buque de pasajeros Viking Jupiter.

En esta, su quinta recalada de la temporada, el buque de bandera de Noruega y 228 metros de eslora, llegó a Puerto Madryn con 905 pasajeros y 471 tripulantes a bordo. El Viking Jupiter viene de haber recalado en el puerto de Montevideo, Uruguay, y tiene previsto permanecer en la ciudad del Golfo Nuevo hasta las 17 horas de hoy, para entonces partir rumbo a las Islas Malvinas.

Como cada uno de los arribos de este tipo de embarcaciones que vive nuestra provincia, se trata de una nueva oportunidad para continuar consolidando a Chubut como destino destacado dentro de los itinerarios internacionales de cruceros, generando movimiento turístico y dinamizando la actividad económica.

Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, orientadas al fortalecimiento del sistema portuario provincial y al acompañamiento de una temporada de cruceros en crecimiento.

El Viking Jupiter tiene prevista una última recalada para esta temporada el próximo 6 de marzo, cuando compartiría muelle con el buque de pasajeros Artania, en una nueva jornada de doble arribo de cruceros.