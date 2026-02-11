Trevelin: corte de luz este jueves

11 de Febrero de 2026
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de zonas rurales de Trevelin, que durante el día Jueves 12 del corriente, se realizará un corte en el suministro eléctrico.
Tareas: realización de trabajos de mantenimiento en líneas de media tensión y podas preventivas.
El corte será en el horario de 09:30 a 12:30 Hs.
Los Sectores afectados serán:
• Zona Chacras.
• Alto Rio Corintos.
• Horizonte.
• Ruta 259 desde cruce Ruta 17 hasta paso Fronterizo.
• Parajes Sierra Colorada y Lago Rosario.
