15°
21° 11°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 11 de Febrero de 2026
11 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Peña Fiestón en Lago Puelo: Folklore en vivo, buffet popular y sorteo de entradas

Este viernes 13 se viene una Peña – ¡Fiestón!, con Brotá Folklore, Folklore Salamanquero y Arriba el Monte. Las entradas anticipadas cuestan $10.000 y Red43 Comarca Andina sortea dos. Enterate todos los detalles y cómo participar.
Por Redacción Red43

Este viernes 13, desde las 21:30 hs, el Complejo Los Robles (Ruta 16 Km 6) será escenario de la Peña – ¡Fiestón!, una propuesta que reunirá música en vivo y encuentro en la Comarca Andina.

 

Música para bailar y compartir

 

La grilla artística estará integrada por: Brotá Folklore, Folklore Salamanquero (Rauly · Palin · Mario · Jesu), y Arriba el Monte. Además, habrá buffet popular.

 

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, y las reservas se realizan al 2944 807298 (Palin)

 

Sorteo de 2 entradas por el canal de WhatsApp de Red43

 

Red43 Comarca Andina sortea 2 entradas anticipadas para la Peña – ¡Fiestón! de este viernes en Los Robles.

 

¿Cómo participar?

 

  1. Seguí el canal de WhatsApp de Red43 Comarca Andina dando click a este enlace: canal de WhatsApp de Red43 Comarca Andina
  2. Enviá un mensaje con la palabra PEÑA al número de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080

Entre todos los mensajes recibidos hasta el viernes al mediodía se realizará el sorteo.

 

 

O.P.

 

