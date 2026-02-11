Peña Fiestón en Lago Puelo: Folklore en vivo, buffet popular y sorteo de entradas

Este viernes 13, desde las 21:30 hs, el Complejo Los Robles (Ruta 16 Km 6) será escenario de la Peña – ¡Fiestón!, una propuesta que reunirá música en vivo y encuentro en la Comarca Andina.

Música para bailar y compartir

La grilla artística estará integrada por: Brotá Folklore, Folklore Salamanquero (Rauly · Palin · Mario · Jesu), y Arriba el Monte. Además, habrá buffet popular.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, y las reservas se realizan al 2944 807298 (Palin)

Sorteo de 2 entradas por el canal de WhatsApp de Red43

Red43 Comarca Andina sortea 2 entradas anticipadas para la Peña – ¡Fiestón! de este viernes en Los Robles.

¿Cómo participar?

Seguí el canal de WhatsApp de Red43 Comarca Andina dando click a este enlace: canal de WhatsApp de Red43 Comarca Andina Enviá un mensaje con la palabra PEÑA al número de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080

Entre todos los mensajes recibidos hasta el viernes al mediodía se realizará el sorteo.

O.P.