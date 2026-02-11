Incendio en la Comarca: ¿Es el comienzo del final?

Las lluvias registradas en las últimas horas en la cordillera del Chubut llevaron algo de alivio a las zonas afectadas por incendios, especialmente al incendio “1ra Cantera – Puerto Patriada”, que ya consumió 30.677 hectáreas desde su detección el pasado 5 de enero.

Sin embargo, desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, advirtieron en su parte oficial de las 22 horas del martes 10 de febrero que el objetivo actual es “observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes”, ya que las lluvias (que en algunos sectores superaron los 20 milímetros) “pueden no resultar suficientes” para extinguir por completo los sectores críticos.

Puerto Patriada: 30.677 hectáreas afectadas y un sector activo

El incendio que tuvo origen en la zona de 1ra Cantera – Puerto Patriada permanece contenido, aunque el sector 2B continúa activo en todo su perímetro. La superficie dañada incluye arbustal y matorral, bosque implantado y amplias áreas de bosque nativo.

Durante el martes, en el área del incendio se registró una temperatura máxima de 11°C, con una humedad relativa mínima del 80%. Los vientos soplaron del oeste entre 45 y 55 km/h, con ráfagas, lo que obligó a mantener tareas de vigilancia activa hasta que comenzaron las precipitaciones, pasadas las 13 horas.

Las cuadrillas realizaron recorridos en sectores como El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada. En esta última zona se efectuaron tareas de enfriamiento con equipos de agua y refuerzos sobre trabajos previos. Los medios aéreos permanecieron en stand by.

Para este miércoles se prevé una máxima de 10°C, humedad mínima del 75% y vientos del oeste de 40 a 50 km/h con ráfagas. También se esperan nuevas precipitaciones e incluso nevadas en zonas altas, lo que podría contribuir a disminuir la actividad superficial del fuego.

A pesar del escenario más favorable, más de 100 personas continúan afectadas al operativo, junto a camionetas, cisternas y autobombas. El despliegue aéreo incluye dos aviones anfibios, dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde, todos coordinados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Parque Nacional Los Alerces: más de 26 mil hectáreas afectadas

En el Sector 5 del Parque Nacional Los Alerces (Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia) el incendio ya alcanzó una superficie estimada de 26.306 hectáreas de bosque nativo, matorral y pastizal.

Las precipitaciones comenzaron durante la mañana en Villarino y Goya, y pasado el mediodía hacia Cholila. El personal realizó recorridos y repasos de trabajos hasta el inicio de la lluvia, mientras que los medios aéreos también permanecieron en stand by.

En este operativo intervienen 173 personas, además de motoniveladoras, topadoras, cargadoras, camiones cisterna, ambulancias y aeronaves.

Incendio en Lago Cholila: activo pero con menor superficie

El foco “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”, detectado el 5 de febrero, permanece activo y afecta unas 209 hectáreas de bosque nativo. Allí se registraron 14,7 mm de lluvia caída, lo que permitió mantener el área bajo observación y reducir la intensidad del frente.

Para la jornada de este miércoles, los trabajos se concentrarán en monitorear la evolución del fuego con personal y medios aéreos disponibles.

Lluvias en Chubut: alivio parcial y vigilancia constante

Si bien las lluvias en la cordillera del Chubut generaron expectativas y permitieron bajar la intensidad en algunos sectores, insisten en que no se puede hablar de extinción definitiva. Los puntos calientes, sumados al viento persistente, mantienen el riesgo latente.

En el caso de Puerto Patriada, el incendio más extenso de la temporada, la prioridad sigue siendo consolidar el estado de contención y evitar reactivaciones.

El monitoreo continuará en las próximas horas, mientras las condiciones climáticas (con temperaturas bajas y posibles nevadas en altura) podrían jugar a favor en una de las temporadas ígneas más complejas de los últimos años en la Comarca.

