Miércoles 11 de Febrero de 2026
11 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

De una noche de fiesta a dueño de tu propio terreno: El premio bomba de la Fiesta del Lúpulo

Promete ser una de las noches más convocantes de la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 en El Bolsón. Los premios ya están dando que hablar.
Escuchar esta nota

En el marco de la 48º edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, la Municipalidad de El Bolsón anunció uno de los eventos más esperados del cierre: el Gran Bingo Familiar, que se realizará el domingo 22 de febrero a las 23:30 horas en el Polideportivo Municipal.

 

Un terreno escriturado como premio mayor

 

El Gran Bingo Familiar entregará premios de alto impacto:

 

  • 1° premio – Cartón lleno: un terreno de 400 m² en el Barrio Arrayanes, debidamente escriturado.

     

  • 2° premio – Dos líneas completas: $5.000.000.

     

  • 3° premio – Una línea completa: $2.500.000.

     

 

El valor del cartón será de $25.000.

 

La posibilidad de acceder a un lote propio en El Bolsón genera gran expectativa, especialmente en un contexto donde el acceso a la tierra se vuelve cada vez más complejo. 

 

 

El gran cierre de la Fiesta Nacional del Lúpulo

 

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 se desarrollará del 19 al 22 de febrero y volverá a posicionar a El Bolsón como epicentro cultural y turístico de la Patagonia.

 

Durante cuatro jornadas, la localidad ofrecerá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, productores cerveceros, artesanos y múltiples actividades para toda la familia.

 

 

 

O.P.

 

