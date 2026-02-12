Milei celebró la media sanción de la reforma laboral

Tras más de 15 horas de sesión, el Senado dio media sanción a la reforma de modernización laboral y el presidente Javier Milei expresó su satisfacción con un mensaje en X: “Histórico. VLLC (Viva la libertad, carajo)”.

La votación se resolvió con 42 apoyos y 30 rechazos, en un debate que contó con la presencia en el recinto de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, como señal de respaldo al avance legislativo.

La iniciativa propone incentivos para fomentar el empleo formal, establece límites a indemnizaciones, habilita convenios por empresa, crea un “banco de horas” y fija restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales. Desde la oposición advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos laborales.

Con la media sanción, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley.

R.G.