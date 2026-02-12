Tras el nacimiento de su hija, las horas de felicidad del ex barrabrava de River condenado a perpetua

“Todos aquellos que conocen mi historia saben que mis convicciones se mantienen inalteradas a pesar de tantos años de detención arbitraria. Nosotros siempre apostamos a la vida, por la familia, por el amor, por la pasión y por la verdad. Y ahora nuestro bando tiene una nueva integrante, mi hija Sofía”, escribió en sus redes sociales Alan Schlenker, ex barra brava de River quien se encuentra detenido en la Unidad Seis de Rawson condenado a perpetua por el crimen de otros integrantes de esa hinchada Gonzalo Acro.

En su posteo Schlenker muestra varias fotografías junto a su hija recién nacida, su esposa y algunos familiares en un sanatorio de la ciudad de Trelew (por razones de seguridad no se menciona cual) donde fue trasladado con un impresionante operativo de seguridad desde el penal de Rawson para que pueda estar junto a su pequeña recién nacida. Así vivió horas de felicidad tras recibir el permiso correspondiente de las autoridades del penal que tiempo atrás autorizaron también un casamiento en el interior del mismo donde hubo varios familiares, torta y hasta carnaval carioca.

Como publicó Red43, Alan Schlenker, exlíder de la barra brava de River Plate conocida como Los Borrachos del Tablón, fue padre nuevamente en las últimas horas. Schlenker (en la foto, el día de su casamiento dentro de la cárcel) se encuentra detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro, ocurrido el 7 de agosto de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires.

Este lunes, bajo un estricto operativo de seguridad, el interno fue trasladado a la ciudad de Trelew para conocer a su hija recién nacida. Tras el encuentro familiar, Schlenker fue regresado al penal capitalino.

Durante su permanencia en la cárcel chubutense, Schlenker contrajo matrimonio en marzo de 2022 con su actual pareja, con quien ya había tenido un hijo en 2023. La familia se encuentra radicada en Trelew desde 2019, luego de que el Poder Judicial negara reiteradamente el pedido de traslado del detenido a una unidad penitenciaria de Buenos Aires, lo que obligó a su entorno familiar a mudarse al sur del país para sostener el régimen de visitas. El ex barra sigue sosteniendo su inocencia y recurrió a organizaciones internacional para lograr su libertad. Por el mismo asesinato está detenido también su hermano aunque en otro penal del país.