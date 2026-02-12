15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Tras el nacimiento de su hija, las horas de felicidad del ex barrabrava de River condenado a perpetua

Alan Schlenker subió fotos a sus redes sociales compartiendo momentos con la pequeña y su esposa. Fue autorizado por autoridades de la Unidad Seis de Rawson y trasladado a un sanatorio con fuertes medidas de seguridad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

“Todos aquellos que conocen mi historia saben que mis convicciones se mantienen inalteradas a pesar de tantos años de detención arbitraria. Nosotros siempre apostamos a la vida, por la familia, por el amor, por la pasión y por la verdad. Y ahora nuestro bando tiene una nueva integrante, mi hija Sofía”, escribió en sus redes sociales Alan Schlenker, ex barra brava de River quien se encuentra detenido en la Unidad Seis de Rawson condenado a perpetua por el crimen de otros integrantes de esa hinchada Gonzalo Acro.

 

En su posteo Schlenker muestra varias fotografías junto a su hija recién nacida, su esposa y algunos familiares en un sanatorio de la ciudad de Trelew (por razones de seguridad no se menciona cual) donde fue trasladado con un impresionante operativo de seguridad desde el penal de Rawson para que pueda estar junto a su pequeña recién nacida. Así vivió horas de felicidad tras recibir el permiso correspondiente de las autoridades del penal que tiempo atrás autorizaron también un casamiento en el interior del mismo donde hubo varios familiares, torta y hasta carnaval carioca.

 

Como publicó Red43, Alan Schlenker, exlíder de la barra brava de River Plate conocida como Los Borrachos del Tablón, fue padre nuevamente en las últimas horas. Schlenker (en la foto, el día de su casamiento dentro de la cárcel) se encuentra detenido en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde cumple una condena a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Acro, ocurrido el 7 de agosto de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires.

 

 Este lunes, bajo un estricto operativo de seguridad, el interno fue trasladado a la ciudad de Trelew para conocer a su hija recién nacida. Tras el encuentro familiar, Schlenker fue regresado al penal capitalino.

 

 Durante su permanencia en la cárcel chubutense, Schlenker contrajo matrimonio en marzo de 2022 con su actual pareja, con quien ya había tenido un hijo en 2023. La familia se encuentra radicada en Trelew desde 2019, luego de que el Poder Judicial negara reiteradamente el pedido de traslado del detenido a una unidad penitenciaria de Buenos Aires, lo que obligó a su entorno familiar a mudarse al sur del país para sostener el régimen de visitas. El ex barra sigue sosteniendo su inocencia y recurrió a organizaciones internacional para lograr su libertad. Por el mismo asesinato está detenido también su hermano aunque en otro penal del país.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
3
 QEPD: Santos Burgos
4
 Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel
5
 ¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -