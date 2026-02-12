15°
Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Chubut será querellante en la causa por presunto intento de sabotaje al inicio de clases

El ministro José Luis Punta confirmó que la Provincia se presentará como querellante tras la denuncia contra Gonzalo Carpintero por un presunto ofrecimiento de dinero para impedir el inicio del ciclo lectivo el 23 de febrero.
En el marco de la investigación iniciada a partir de la denuncia de un gremialista al ex funcionario Gonzalo Carpintero, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, confirmó que la Provincia accionará como querellante en la causa por el presunto soborno a un integrante de ATE para que "saboteara", a través de distintas acciones directas, el comienzo del Ciclo Lectivo el próximo 23 de febrero.

 

El titular de la cartera educativa se refirió de esta manera a la exposición realizada por el dirigente de ATE José Severiche, quien acusó a Carpintero de haberlo citado a una reunión para ofrecerle dinero, a cambio de montar un escenario de conflicto que impidiera el normal regreso de los alumnos a las aulas.

 

"Es nefasta la actitud de esta persona, pero nosotros nunca vamos a dejar de hacerle frente a este tipo de situaciones y con nuestra principal bandera en Chubut, que es la educación", señaló Punta en diálogo con una emisora radial local, a la vez que llamó a "defender a ultranza a la educación, por la que vamos a trabajar todo el tiempo, y esta gente no solo quiere detener las clases, sino todas las acciones del gobierno, poniendo en juego todo por lo que nos estamos esforzando".

 

"No hay una sola persona detrás de esto"

 

"Se la agarran con la educación, y en este momento, porque la educación es ordenadora de la sociedad, y eso atenta contra cada uno de nosotros. No podemos ser ingenuos y pensar que es una sola persona la que quiere atentar contra el inicio de clases. Con total sinceridad, creo que hay muchos intereses que tienen que ver con lo social y lo económico detrás de esto", mencionó el ministro.

 

Además, puso en valor "la actitud de José Severiche, porque quienes estamos en el gobierno tenemos desencuentros con los dirigentes sindicales, pero esa postura lo ennoblece y hace que se defienda la educación, a la que tenemos que defender todos", agregando que "el Gobernador está convencido de que la Provincia se presente como querellante en la causa, porque necesitamos defender a la educación de todos".

 

"No vamos a permitir que ningún sector o persona atenten contra la organización, la provincia y menos aún, contra la educación", concluyó Punta.

 

