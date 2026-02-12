Febrero en El Bolsón: 10 días de fiesta, shows gratis y promo 4×3

El Bolsón vuelve a consolidarse como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia en febrero al enlazar el Carnaval con la 48ª Fiesta Nacional del Lúpulo 2026, en un calendario que propone diez días consecutivos de actividades culturales, espectáculos musicales gratuitos y promociones turísticas.

La agenda comenzará con los festejos de Carnaval del domingo 15 al martes 17 de febrero, y continuará con la tradicional Fiesta Nacional del Lúpulo del jueves 19 al domingo 22, evento que celebra al cultivo que posiciona a la zona como principal productora de lúpulo de Sudamérica.

Promoción 4×3 en El Bolsón

Para potenciar el movimiento turístico, la localidad lanzó una promoción especial 4×3, vigente desde el viernes 13 de febrero, que incluye:

Cuatro noches pagando tres en alojamientos adheridos

Beneficios y descuentos en gastronomía

Promociones en excursiones y experiencias recreativas

La iniciativa apunta principalmente al turismo regional y escapadas cortas, una modalidad que creció en los últimos años. Decenas de prestadores locales se sumaron al programa para ampliar la oferta durante uno de los momentos más convocantes de la temporada de verano en la Comarca Andina.

Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: shows gratuitos y patio cervecero

Uno de los grandes atractivos será el acceso libre y gratuito a los espectáculos musicales de la Fiesta Nacional del Lúpulo.

La grilla confirmada para 2026 incluye:

Nonpalidece – viernes

La Beriso – sábado

Emanero – domingo

Además, se presentarán artistas locales y se instalará el patio cervecero más grande de la Patagonia, acompañado por actividades vinculadas al sector productivo y reconocimientos a los pioneros del lúpulo en la Comarca.

Experiencias productivas y turismo en la Comarca Andina

La gastronomía y el circuito cervecero forman parte central de la propuesta turística. Entre las experiencias se encuentran:

Visitas lupulares , recorridos que conectan con la historia productiva del cultivo

El Pasaporte Productivo, que este verano incorporó al tambo Mamaicunas con degustaciones y propuestas agroturísticas

En paralelo, la agenda se complementa con atractivos de toda la Comarca Andina:

El recorrido de La Trochita en El Maitén

El Parque Nacional Lago Puelo

El Laberinto de El Hoyo

La Feria Regional de Artesanos

Senderos de montaña y refugios de ANPRALE

Febrero estratégico para la economía local

Tras el impulso del centenario de la localidad, El Bolsón apuesta a fortalecer su identidad como destino de celebración, naturaleza y cultura cervecera. La combinación entre promociones comerciales, espectáculos masivos y experiencias productivas busca extender la estadía de los visitantes y dinamizar la economía local en este tramo de la temporada estival.

