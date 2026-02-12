Aniversario de Esquel: todas las actividades

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó que cada área de la Subsecretaría —Archivo Municipal, Museo Histórico, Museo de Culturas Originarias Patagónicas y Museo Nahuelpan, además de los talleres TAMFI y el área de Gestión Cultural— está proponiendo actividades abiertas para todos los vecinos.



Por su parte, la directora de Cultura, Cecilia Antón, detalló que el Museo Histórico pondrá en marcha una muestra itinerante que recorrerá distintos espacios de la ciudad. La propuesta comenzará este viernes 13 y no solo formará parte de los festejos de febrero, sino que continuará durante todo el año. La muestra presentará figuras representativas de la historia de Esquel y circulará por instituciones como bancos, centros barriales, confiterías y comercios.



Además, el Archivo Histórico de Esquel organizará una búsqueda del tesoro, también desde este viernes 13. Las personas interesadas podrán inscribirse y recibir una guía para participar en grupos de tres a cinco integrantes. La iniciativa propone resolver consignas vinculadas a datos históricos de la ciudad y está pensada como una actividad recreativa para disfrutar en familia o con amigos. Próximamente se brindará más información sobre premios y detalles a través de las redes sociales oficiales.



El viernes 20 se realizará la “Noche de las Librerías”, una propuesta articulada con Librería Macayo y Chiquitín Cita Libre. Habrá corte de calle en 25 de Mayo, entre 9 de Julio y Rivadavia, de 18 a 22.30 horas. La jornada incluirá actividades literarias vinculadas a la historia local, espacios para las infancias con lectura e interpretación de cuentos, una mesa de diálogo sobre literatura e historia con escritores y escritoras de la ciudad, escenario con música en vivo, poesía participativa, ferias y un sector gastronómico.



El sábado 21, de 10 a 17 horas, se llevará a cabo en la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan el “Curantu, Encuentro de Cantún y Memoria Viva”, en el Museo de Culturas Originarias Patagónicas. La actividad combinará gastronomía, arte y cultura ancestral, con la realización de un curanto, ferias y espectáculos musicales. El evento coincidirá con la llegada del tren a la Estación Nahuelpan, permitiendo que turistas y vecinos puedan participar.



Ese mismo sábado, desde las 17 y hasta las 22 horas, se desarrollará la Feria Gastronómica y Cultural de las Colectividades, en el marco del aniversario. Tendrá lugar frente a la Asociación Sirio-Libanesa, con corte de calle en 25 de Mayo entre Chacabuco y Avenida Ameghino. Las colectividades ofrecerán platos típicos y números artísticos para compartir la tarde.



Las actividades organizadas por la Subsecretaría de Cultura culminarán el miércoles 25 de febrero, tras el acto aniversario y la inauguración de la Plaza del Cielo, con la presentación del proyecto “Rostros que Habitan la Memoria”. La intervención visual y sonora, realizada por Arda Estudio en colaboración con la Subsecretaría, consistirá en la proyección de fotografías históricas y retratos contemporáneos sobre la roca en la zona de la cascada, generando un diálogo entre paisaje e identidad. La actividad será a las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita.

SL