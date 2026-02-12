"Ahora puedo hacer seis pizzas a la vez": la Municipalidad entregó un horno a un emprendimiento familiar local

El municipio realizó hoy la entrega de un horno pastelero a una emprendedora local, para fortalecer su proyecto gastronómico,

En el marco de las políticas de acompañamiento al sector emprendedor que lleva adelante la gestión del intendente Matías Taccetta, se concretó la entrega de un horno a la vecina Jessica Rosales, quien tiene un emprendimiento de elaboración y venta de pizzas y panificados.

La entrega fue realizada por el intendente Taccetta junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía social y promover el crecimiento de los emprendimientos locales.

Rosales había presentado un proyecto solicitando el equipamiento necesario para ampliar su capacidad de producción, especialmente durante la temporada invernal, cuando aumenta la demanda. “Lo que yo hago es vender tanto comida como cosas dulces también, tartas, tortas y eso. Y por ahí en el invierno se hace trabajo, es lo único así que re bien”, expresó.

El negocio familiar tomó un nuevo impulso cuando su marido se quedó sin trabajo, contó Jessica, quien vende mediante sus redes sociales a la vez que cocina, y ahora podrá aumentar su producción: "antes hacía las pizzas de a una y ahora puedo hacer seis pizzas a la vez", explicó.

Desde el municipio, se destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo permiten mejorar las condiciones de trabajo de los emprendedores, sino que además contribuyen a dinamizar la economía local, generando movimiento comercial y oportunidades dentro de la comunidad.

SL