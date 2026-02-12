15°
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Valentina Leguiza jugará en Everton de Chile

Será su segunda excursión en el país trasandino. Su lugar de residencia será Viña del Mar
Un paso más dentro de su carrera profesional. La esquelense Valentina Leguiza, de tan solo 19 años, firmó contrato con Everton de Viña del Mar y, a partir de ahora, defenderá la camiseta “oro y cielo” en el fútbol de ascenso femenino de Chile.

 

Tras su paso por Boca Junios y tras aquel recordado año en Santiago Wanderers, la eximia jugadora Valentina Leguiza, quien cumplirá años el próximo 1 de marzo, ya se encuentra nuevamente en Chile donde recaló en el equipo de Viña del Mar.

 

 

Everton jugará esta temporada en el ascenso del fútbol femenino de Chile y prácticamente tiene un plantel renovado para este 2026.

 

Además de Valentina Leguiza, Everton tendrá para esta temporada a estas nuevas jugadoras, armando prácticamente un equipo renovado para este 2026.

 

 

Para esta temporada se sumaron también la delantera Rosa Karina Rodríguez Velásquez, proveniente de Deportes Magallanes, la mediocampista chilena Madeleine Constanza Díaz Balcazar, con pasado en Santiago Wanderers (lugar donde jugó Valentina).

 

Habrá además otra argentina en el equipo ya que se sumó mediocampista Gabriela Alejandra Gómez Peralta, proveniente de Rosario Central.

 

 

También jugará en Everton La mediocampista chilena Catherine Consuelo Monsálvez López, proveniente de Universidad de Concepción, la defensa brasileña María Fernanda Pontes Pereira, proveniente de Minas de Brasilia, tanto la chilena Milka Belén De Monserrat Sepúlveda Casich, proveniente de Deportes Iquique también estará en la zona defensiva.

 

 

Además, se sumaron la defensora chilena María Paz Rodríguez Valdés, proveniente de Deportes Copiapó, la chilena Francisca Cuevas Astudillo quien juega como lateral quien llegó desde Deportes Magallanes y sumaron además dos guardametas: una chilena, Nais Stoller Stoller, quien proviene de Unión La Calera y la venezolana Gabriela Garcés Ávila, quien llega desde San Luis de Quillota

 

También el director técnico, es nuevo en el equipo. El estratega en esta oportunidad es el chileno Jeanfranco Mauricio Vera Farfán.

 

