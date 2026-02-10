12°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Febrero de 2026
Augusto Rossi jugará en Brown de Puerto Madryn

El ex jugador de San Martín defenderá la camiseta de “La Banda” en el Torneo Preparación “Eddie Roberson”
Siempre tiene algo más para dar. Ha sido de los últimos tiempos el mejor jugador que ha dado San Martin de Esquel. Producto de la recordada Liga Patagónica de Básquet, cuyos equipos (al igual que hoy) era dirigido por Daniel “el Ruso” Kees.

 

Augusto Rossi jugará en la Asociación de Básquet del Este del Chubut donde defenderá la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Torneo Preparación “Eddie Roberson” que comenzará a fines de este mes.

 

 

El escolta de 1.91mts viene de jugar en Pérfora de Cutral Co, con gran desempeño en el torneo Pre Federal y Federal, en tanto tuvo una activa participación en Pico FC donde logró el título en la Conferencia Sur a mediados del 2022.

 

Brown de Puerto Madryn debutará en el torneo de la ABECH el viernes 27 de febrero cuando visite a Ferro de la misma localidad de Puerto Madryn.

 

