Chubut Deportes convoca a ciclistas cordilleranos para un evaluativo

No debe haber nada más lindo que representar a la provincia. Talentos hay en todos lados. Hay que buscarlos, hay que darles la posibilidad que demuestren lo que saben y luego acompañarlos.

El ciclismo es un deporte muy fuerte en la provincia en general y sobre todo en la Cordillera en particular. Hay pequeños jóvenes valores que hay que apoyar y todos sueñan con vestir la camiseta de Chubut.

Con la idea de armar el equipo de ciclismo provincial, en bicicleta de Mountain Bike, este sábado habrá una visoría en la cordillera chubutense, más precisamente en Esquel, en el Parador de la Laguna La Zeta.

Esta visoría es para jóvenes ciclistas (varones y mujeres) en categoría que van desde la 2010 hasta la 2013 inclusive y esta convocatoria está promovida por Chubut Deportes.

El gran objetivo es conformar el equipo MTB que competirá en la próxima edición de los Juegos EPADE 2026.

La cita será este sábado 14 de febrero, a partir de las 10.30 hs, en el Parador de Laguna La Zeta.

Hay que tener en cuenta que quien estará a cargo de esta visoría en Esquel, será la profesora (y gran deportista) Jéssica Herpsomer.

Los (y las) ciclistas interesados en participar de esta visoría deberán comunicarse al 2804 405204 (Florencia) para registrar su inscripción.

Además, habrá distintos evaluativos tanto en la costa chubutense como en Comodoro Rivadavia.