Este domingo se corre la Esquel 360 Bike Fest

Será la cuarta carrera del año y nadie se la quiere perder. Es a puro Mountain Bike, conociendo Esquel de una manera muy particular.

Un número importante de corredores estarán presentes en esta sexta edición de la carrera que ya está agendada en el calendario deportivo de todos los amantes del ciclismo.

Esta será la cuarta carrera del año tras la realización de la Esquel – Gualjaina, luego llegó la increíble Ruta de los Valles en Futaleufú, en tanto el pasado fin de semana tuvo lugar la carrera de Ruta Esquel Tecka.

La Esquel 360 Bike Fest es una competencia de Mountain Bike de larga distancia con variante abruptas en su recorrido, para ciclistas de nivel profesional, amateur y aficionados.

Como dice su nombre recorrerá todos los alrededores de la ciudad, con asfalto, subidas largas, bajadas técnicas, caminos anchos de tierra, circuito de senderos muy técnicos con arena y cruces de arroyos. todo lo que pide una carrera de Mountain Bike. Todo esto se puede lograr en Esquel

La Esquel 360 Bike Fest tendrá, como siempre, dos distancias una promocional de 35km y otra competitiva de 52km.

UN POCO DE HISTORIA

Para hacer un poco de historia de esta carrera debemos señalar que en la primera edición la victoria, para los varones, quedó en poder de Cristian Ranquehue, seguido por Marcos Aga y Edgar Parada. Por su parte, entre las mujeres, la victoria había quedado para Margot Vázquez (El Maitén) seguida por Lia García (San Martin de los Andes) y Jessica Eggs de Esquel.

Al año siguiente tuvo lugar la segunda edición, nuevamente Cristian Ranquehue logró el primer puesto, superando a Marcos Aga y a Edgardo “Lali” González quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Por el lado de las mujeres, la victoria fue nuevamente para Margot Vázquez, seguida por Solead Jones y Carolina Abello.

En el año 2022 se llevó a cabo la tercera edición, donde la victoria en la general de varones fue para Marcos Aga, seguido por Federico Orocito de Bariloche y tercero Gustavo Breitenbucher.

Por su parte, Susana Barria de la ciudad de Las Heras (provincia de Santa Cruz) fue la ganadora, seguida por Nathalia Delgado y Mariana Ojeda, ambas de la ciudad de Esquel.

En el 2023 se llevó a cabo la cuarta edición donde la victoria fue para Juana Hernández Carnicero, de Choele Choel, seguida por Nathalia Delgado y Mariana Ojeda, en tanto la victoria en los varones ha sido para José Luis “Pipo” Rodríguez, superando a Marcos Aga y a Cristian Ranquehue.

En lo que respecta a la quinta edición, la victoria fue para Marcos Aga, seguido por Javier Muñoz e Ignacio Freeman. Por el lado de las mujeres, el triunfo quedó en poder de Nathalia Delgado, superando a Sheila Reyes Jones y a Celeste Torres.