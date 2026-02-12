15°
Esquel, Argentina
Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Atención kayakistas: Esquel regulariza el uso de la guardería en Laguna La Zeta

La Municipalidad de Esquel convoca a los usuarios de la guardería de kayak en La Zeta para regularizar su situación administrativa. El trámite se realiza de 8 a 12 hs. en la Subsecretaría de Deportes para mejorar el orden del sector.
La Municipalidad de Esquel, a través de su área de Deportes, lanzó un aviso importante para todos los vecinos que utilizan el servicio de guardería de kayak en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. El objetivo de la medida es llevar adelante un reordenamiento integral de la zona y actualizar la base de datos de los usuarios.

 

Reorganización y control

 

Según informaron desde la Subsecretaría, esta convocatoria forma parte de un plan de limpieza, ordenamiento y reorganización del sector. Con esta actualización administrativa, el municipio busca tener un control preciso del registro de embarcaciones y asegurar que el espacio sea utilizado de manera correcta y equitativa por todos los deportistas y aficionados.

 

Cómo realizar el trámite

 

Los usuarios deberán acercarse de forma presencial a las oficinas de la Subsecretaría de Deportes para completar el proceso de regularización. Los datos clave son:

 

Horario de atención: De 08:00 a 12:00 hs.

 

Lugar: Oficinas de la Subsecretaría de Deportes.

 

Plazo: Se solicita realizar la gestión a la brevedad para evitar inconvenientes con la permanencia de las embarcaciones en el lugar.

 

Desde el área recalcaron que estas acciones son fundamentales para mejorar la infraestructura y la logística en uno de los puntos recreativos más importantes de la ciudad, facilitando el disfrute de la actividad náutica en un entorno ordenado y seguro.

 

