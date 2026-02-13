21°
La Trochita recibió a Brigadistas de la Policia Federal

En medio del combate al fuego en el PNLA, los brigadistas de Buenos Aires tuvieron un descanso y homenaje desde la Banda Militar local. El video.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el alivio de los días de lluvia, llegó también un pequeño alivio para los brigadistas que combaten el fuego en el PNLA.

 

El día jueves, los brigadistas de la Policia Federal, que llegaron desde Buenos Aires hace semanas, tuvieron una mañana de distensión disfrutando el paisaje sin alertas del Viejo Expreso Patagónico.

 

La Trochita dispuso vagones especiales para los combatientes del fuego, que recorrieron las vías hacia Nahuelpan y en su regreso, fueron sorprendidos por la Banda Militar de Esquel, quienes los homenajearon deteniendo el tren y entonando himnos patrios.

 

El fuego sigue, así como las tareas necesarias para su combate, las cuales serán imposibles sin la contención cotidiana y puesta en valor de la misma región que protegen los Brigadistas.

 

SL

 

