Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Jueves con frío y ráfagas de viento en Esquel

Se espera una jornada mayormente nublada y con ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h. La mínima se sentirá con fuerza en la madrugada.
El pronóstico para este jueves 12 de febrero anticipa condiciones climáticas marcadas por la nubosidad y el aire frío en la región cordillerana. A diferencia de las tardes cálidas de verano, los vecinos deberán estar preparados para un día donde el abrigo será protagonista.

 

Madrugada: El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 3°C.

 

Mañana: Se mantendrá parcialmente nublado, con un leve ascenso hasta los 5°C.

 

Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima de la jornada, que será de apenas 12°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

 

Noche: La jornada cerrará con 9°C y cielo algo nublado.

 

Viento y precipitaciones

 

El viento será un factor clave durante gran parte del día. Se esperan velocidades constantes de entre 32 y 41 km/h durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y noche, la intensidad disminuirá levemente, con vientos de entre 7 y 31 km/h.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el jueves, por lo que no se esperan chaparrones a pesar de la abundante nubosidad.

 

