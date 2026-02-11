10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima EsquelRed43clima
11 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel bajo alerta por viento: ráfagas alcanzarán los 78 km/h este miércoles

El Servicio Meteorológico prevé una jornada de fuerte inestabilidad. Con una máxima de 13°C y vientos intensos del sudoeste, se recomienda extremar precauciones al circular por la ciudad y asegurar objetos que puedan volarse. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Esquel atraviesa un miércoles 11 de febrero de condiciones climáticas complejas, donde el viento se posiciona como el factor determinante del día. Según el pronóstico extendido, la jornada requiere precaución para quienes circulen por la vía pública debido a la intensidad de las ráfagas.

 

Mañana: Comienzo ventoso y frío

 

Desde las primeras horas del día, el cielo se presenta bajo condiciones de fuerte ventisca. Con una temperatura inicial de 8°C, los vientos provenientes del sudoeste soplan con velocidades constantes de entre 32 y 41 km/h. Sin embargo, el dato de mayor relevancia son las ráfagas, que ya alcanzan picos de hasta 78 km/h, generando una sensación térmica inferior a la temperatura real.

 

Tarde: Máxima intensidad y nubosidad

 

Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta llegar a los 13°C, la máxima prevista para hoy. A pesar del incremento de la temperatura, el viento no dará tregua: se espera que las velocidades constantes suban hasta los 50 km/h, manteniendo las ráfagas en torno a los 78 km/h. El cielo permanecerá mayormente nublado y existe una probabilidad marginal de precipitaciones aisladas (entre un 0% y 10%).

 

Noche: Rotación del viento y descenso térmico

 

Para el cierre de la jornada, la temperatura descenderá a los 9°C. Si bien el viento rotará hacia el oeste y mostrará una leve disminución en su fuerza, el clima seguirá siendo hostil, con ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h. Afortunadamente, no se prevén lluvias para el final del día, aunque la nubosidad persistirá sobre la región.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 De las aulas a las brasas: Samir Said, el docente que encontró su nueva pasión en el asado
2
 ¡Nevó en el cerro! Las imágenes de La Hoya con nieve en pleno febrero
3
 Sant Antoni Esquel: La moda de Buenos Aires con precios de fábrica y promociones 3x2
4
 Urgente: Se necesitan donantes 0+
5
 Confirman que el asesino de Valeria Schwad fue el albañil que se suicidó y que hubo “agresión sexual”
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -