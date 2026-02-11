Esquel bajo alerta por viento: ráfagas alcanzarán los 78 km/h este miércoles

La ciudad de Esquel atraviesa un miércoles 11 de febrero de condiciones climáticas complejas, donde el viento se posiciona como el factor determinante del día. Según el pronóstico extendido, la jornada requiere precaución para quienes circulen por la vía pública debido a la intensidad de las ráfagas.

Mañana: Comienzo ventoso y frío

Desde las primeras horas del día, el cielo se presenta bajo condiciones de fuerte ventisca. Con una temperatura inicial de 8°C, los vientos provenientes del sudoeste soplan con velocidades constantes de entre 32 y 41 km/h. Sin embargo, el dato de mayor relevancia son las ráfagas, que ya alcanzan picos de hasta 78 km/h, generando una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Tarde: Máxima intensidad y nubosidad

Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta llegar a los 13°C, la máxima prevista para hoy. A pesar del incremento de la temperatura, el viento no dará tregua: se espera que las velocidades constantes suban hasta los 50 km/h, manteniendo las ráfagas en torno a los 78 km/h. El cielo permanecerá mayormente nublado y existe una probabilidad marginal de precipitaciones aisladas (entre un 0% y 10%).

Noche: Rotación del viento y descenso térmico

Para el cierre de la jornada, la temperatura descenderá a los 9°C. Si bien el viento rotará hacia el oeste y mostrará una leve disminución en su fuerza, el clima seguirá siendo hostil, con ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h. Afortunadamente, no se prevén lluvias para el final del día, aunque la nubosidad persistirá sobre la región.