Incendio en el Parque Nacional: las lluvias mejoran el escenario

Desde principios de enero se desarrolla un operativo conjunto en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional, coordinado por la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el Gobierno del Chubut.

Las lluvias recientes marcaron un punto favorable al reducir la temperatura y elevar la humedad, lo que impactó positivamente sobre los sectores activos del incendio. Sin embargo, las nuevas condiciones obligan a evaluar la seguridad del personal, ya que el suelo húmedo dificulta el tránsito en laderas y líneas de defensa.

Se mantiene habilitada la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, al no haber operaciones aéreas en el área. Continúa cerrado el acceso por Portada Norte y restringida la circulación en la Ruta 71 hasta el Arroyo Centinela. Se solicita respetar las indicaciones oficiales y la prioridad de paso de vehículos afectados al operativo.

R.G.