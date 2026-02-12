15°
12 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Santa Fe: levantaron la protesta policial tras anuncio salarial

El Gobierno provincial fijó un piso salarial de $1.350.000 para policías y penitenciarios. Tras el anuncio de Maximiliano Pullaro, los agentes que se manifestaban en Rosario dieron por finalizada la medida.
Por Redacción Red43

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó un nuevo esquema de haberes para las fuerzas de seguridad y garantizó que ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario provincial cobrará menos de $1.350.000 desde febrero.

 

Luego del anuncio, los efectivos que permanecían concentrados frente a la Jefatura en Rosario levantaron la protesta iniciada el lunes por la noche. El mandatario calificó el reclamo como “justo y genuino” y destacó que el diálogo se mantuvo abierto durante todo el conflicto.

 

El piso salarial alcanzará también al personal técnico-administrativo y a los trabajadores del sistema 911. Para quienes realizan tareas de calle en ciudades como Rosario y Santa Fe se sumará un adicional de $500.000, elevando el ingreso por encima de $1.900.000.

 

En el caso de los agentes que conducen móviles policiales, los haberes superarán los $2.180.000, con montos diferenciados según función y nivel de riesgo. Además, el Gobierno anunció mejoras en transporte, asistencia psicológica, tarjeta alimentaria y espacios de descanso para el personal trasladado.

 

 

