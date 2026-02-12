Santa Fe: levantaron la protesta policial tras anuncio salarial

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó un nuevo esquema de haberes para las fuerzas de seguridad y garantizó que ningún integrante de la Policía ni del Servicio Penitenciario provincial cobrará menos de $1.350.000 desde febrero.

Luego del anuncio, los efectivos que permanecían concentrados frente a la Jefatura en Rosario levantaron la protesta iniciada el lunes por la noche. El mandatario calificó el reclamo como “justo y genuino” y destacó que el diálogo se mantuvo abierto durante todo el conflicto.

El piso salarial alcanzará también al personal técnico-administrativo y a los trabajadores del sistema 911. Para quienes realizan tareas de calle en ciudades como Rosario y Santa Fe se sumará un adicional de $500.000, elevando el ingreso por encima de $1.900.000.

En el caso de los agentes que conducen móviles policiales, los haberes superarán los $2.180.000, con montos diferenciados según función y nivel de riesgo. Además, el Gobierno anunció mejoras en transporte, asistencia psicológica, tarjeta alimentaria y espacios de descanso para el personal trasladado.

R.G.