12 de Febrero de 2026
Son de Madryn, robaron en Tecka y terminaron detenidos en Esquel

El martes en horas de la tarde, dos sujetos oriundos de Puerto Madryn fueron detenidos luego de cometer un delito de hurto, a partir del cual dieron con más elementos denunciados recientemente. 
Todo comenzó en la Fiesta del Calafate.

 

Dos sujetos viajaron desde Puerto Madryn al gran evento ocurrido el fin de semana en Tecka.

 

Pero una vez allí, sustrajeron la mochila de un turista que se encontraba en una estación de servicio. El hombre al percatarse de la situación denunció el robo e indicó que dentro de la mochila llevaba dinero en efectivo y elementos tecnológicos. 

 

Efectivos rápidamente comenzaron un operativo cerrojo y una persecución en una zona de chacras para dar con los sospechosos que se habían dado a la fuga, sin embargo finalmente fueron interceptados.

 

Tras verificar los datos. descubrieron que no eran los únicos antecedentes, incluyendo delitos cometidos con inhibidores. 

 

 

Los sujetos llevaban consigo la mochila denunciada, sin embargo el personal policial halló en poder de los delincuentes, elementos denunciados recientemente durante la Fiesta del Calafate.

 

Ambos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Primera de Esquel, a disposición de la justicia.

 

SL

 

