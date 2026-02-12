El Comedor Universitario de Esquel está cada vez más cerca

La Delegada Zonal de la UNPSJB Sede Esquel, Abog. María de las Nieves González, participó en Comodoro Rivadavia de una reunión de la comunidad universitaria cordillerana con la firma y entrega de utensilios, vajilla y equipamiento destinados al futuro Comedor Universitario de Esquel.

Del encuentro participaron la presidenta del Comedor Universitario “22 de Diciembre”, Milagros Gajardo; el presidente de la Federación Universitaria Patagónica (FUP), Raúl Bourbon; el rector de la UNPSJB, Ab. Rubén Gustavo Fleitas; y el secretario de Bienestar Universitario, Abg. Gastón Ismael Morales.

Durante la jornada, la delegada zonal recibió formalmente los insumos que serán incorporados a este espacio, que se encuentra próximo a su inauguración y puesta en funcionamiento

La apertura del comedor representa una política prioritaria en materia de bienestar estudiantil. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes, garantizando condiciones que favorezcan la permanencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo académico.

Desde la Sede Esquel se destacó la importancia del trabajo articulado entre autoridades, federaciones y espacios universitarios para seguir fortaleciendo la infraestructura y los servicios destinados a la comunidad educativa.

Con este avance, la UNPSJB reafirma su compromiso con la construcción de una universidad más inclusiva, accesible y cercana, acompañando de manera concreta el trayecto formativo de las y los estudiantes de la región cordillerana.

