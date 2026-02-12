14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Comedor Universitario de Esquel está cada vez más cerca

En Comodoro Rivadavia se realizó una reunión de la comunidad universitaria cordillerana: la firma y entrega de utensilios, vajilla y equipamiento destinados al futuro Comedor Universitario de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

La Delegada Zonal de la UNPSJB Sede Esquel, Abog. María de las Nieves González, participó en Comodoro Rivadavia de una reunión de la comunidad universitaria cordillerana con la firma y entrega de utensilios, vajilla y equipamiento destinados al futuro Comedor Universitario de Esquel.

 

Del encuentro participaron la presidenta del Comedor Universitario “22 de Diciembre”, Milagros Gajardo; el presidente de la Federación Universitaria Patagónica (FUP), Raúl Bourbon; el rector de la UNPSJB, Ab. Rubén Gustavo Fleitas; y el secretario de Bienestar Universitario, Abg. Gastón Ismael Morales.

 

Durante la jornada, la delegada zonal recibió formalmente los insumos que serán incorporados a este espacio, que se encuentra próximo a su inauguración y puesta en funcionamiento 

 

La apertura del comedor representa una política prioritaria en materia de bienestar estudiantil. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los estudiantes, garantizando condiciones que favorezcan la permanencia, la igualdad de oportunidades y el desarrollo académico.

 

Desde la Sede Esquel se destacó la importancia del trabajo articulado entre autoridades, federaciones y espacios universitarios para seguir fortaleciendo la infraestructura y los servicios destinados a la comunidad educativa.

 

Con este avance, la UNPSJB reafirma su compromiso con la construcción de una universidad más inclusiva, accesible y cercana, acompañando de manera concreta el trayecto formativo de las y los estudiantes de la región cordillerana.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Abusó de su hija y de su hermana cuando eran menores: pasará 20 años en la cárcel
2
 Violento episodio: Golpes, cuchillos y un perro muerto
3
 Caen en Tecka dos delincuentes de Madryn que robaban con inhibidores
4
 Aseguran que una adolescente fue mordida por un therian
5
 “No quise matarlo”: la confesión del joven que asesinó a su hermano de manera brutal
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -