Jueves con un poquito de lluvia y un poquito de sol

Después de más de un mes de tensión por los incendios que afectaron a gran parte de la cordillera chubutense, la Comarca Andina parece recuperar su ritmo habitual.

Mientras tanto, la naturaleza parece colaborar. Tras jornadas de lluvia intensa y sostenida durante los últimos dos días, incluyendo nevadas en la alta montaña, hoy se espera un clima más estable, con algunas nubes y lluvias aisladas en la mañana.

Pronóstico del jueves 12 de febrero

Mañana: Lluvias aisladas, temperatura de 7 °C, viento del sudoeste de 13 a 22 km/h, probabilidad de precipitación 10-40%.

Tarde: Parcialmente nublado, temperatura máxima de 14 °C, viento del sudoeste de 23 a 31 km/h, probabilidad de lluvia 0-10%.

Noche: Algo nublado, temperatura de 11 °C, viento del norte de 7 a 12 km/h, sin precipitaciones.

Comarca que respira

Tras semanas de humo, alarma y restricciones, la población va retomando actividades. Los paisajes nevados y las lluvias recientes aportan frescura y alivio, recordando la importancia de la prevención y el cuidado del entorno. Este jueves, se podrá disfrutar de un clima templado y mayormente estable.

O.P.