Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Jueves con un poquito de lluvia y un poquito de sol

Después de días de lluvias intensas y nevadas en la alta montaña, la Comarca Andina disfruta hoy de un clima más equilibrado. Algunas posibles gotas por la mañana darán paso a cielos parcialmente despejados por la tarde.
Por Redacción Red43

Después de más de un mes de tensión por los incendios que afectaron a gran parte de la cordillera chubutense, la Comarca Andina parece recuperar su ritmo habitual. 

 

Mientras tanto, la naturaleza parece colaborar. Tras jornadas de lluvia intensa y sostenida durante los últimos dos días, incluyendo nevadas en la alta montaña, hoy se espera un clima más estable, con algunas nubes y lluvias aisladas en la mañana.

 

Pronóstico del jueves 12 de febrero

 

  • Mañana: Lluvias aisladas, temperatura de 7 °C, viento del sudoeste de 13 a 22 km/h, probabilidad de precipitación 10-40%.

     

  • Tarde: Parcialmente nublado, temperatura máxima de 14 °C, viento del sudoeste de 23 a 31 km/h, probabilidad de lluvia 0-10%.

     

  • Noche: Algo nublado, temperatura de 11 °C, viento del norte de 7 a 12 km/h, sin precipitaciones.

     

Comarca que respira

 

Tras semanas de humo, alarma y restricciones, la población va retomando actividades. Los paisajes nevados y las lluvias recientes aportan frescura y alivio, recordando la importancia de la prevención y el cuidado del entorno. Este jueves, se podrá disfrutar de un clima templado y mayormente estable.

 

 

