11 de Febrero de 2026
11 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

¿Sin planes para el 14? Ver Disco Club anunció el show de Los Turros en Esquel

El boliche local propone un San Valentín diferente con un show en vivo que promete hacer vibrar la pista. La cita es a la medianoche y, según la organización, la banda saldrá a escena temprano. ¡No te quedes afuera!
Por Redacción Red43

Este 14 de febrero, la propuesta para celebrar San Valentín en la ciudad se aleja de los planes tradicionales. Ver Disco Club anunció a través de sus redes sociales una noche de alto impacto con la presentación en vivo de "Los Turros", una de las bandas más esperadas por el público amante de la cumbia y el ritmo urbano.

 

"Este 14 de febrero no se regalan flores… se regalan noches inolvidables", reza la publicación oficial que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la noche esquelense. El evento promete ser la opción principal para quienes buscan festejar el Día de los Enamorados —o simplemente disfrutar del verano— con un show de primer nivel.

 

Horarios y recomendaciones

 

Desde la organización del club hicieron especial hincapié en la puntualidad para esta fecha. Las puertas abrirán a la medianoche (00:00 hs) y lanzaron una advertencia importante para los asistentes: "El show arranca temprano". Con esto, buscan asegurar que nadie se pierda el inicio de la presentación de "Los Turros", quienes traen su repertorio de éxitos para hacer vibrar la pista.

 

La invitación está hecha para parejas, grupos de amigos y todos aquellos que quieran cambiar el romanticismo clásico por la energía de un recital en vivo en el corazón de la noche local.

 

