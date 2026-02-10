Jaimo: llevando la Patagonia al norte

El musico chubutense Jaimo está viviendo en Córdoba, y desde allí recorre distintos escenarios dentro del mundo folclórico, y también desde el punk rock.



En su regreso de verano, se presentó en la Fiesta del Calafate en Tecka junto a su banda de folclore La Enkrucijada y cuenta más proyectos que está preparando: “Otra vez para el sur, después de andar recorriendo escenarios, tanto en Córdoba como en Santiago del Estero y otras localidades”.



Ese recorrido, es fruto de mucho trabajo y dedicación: “Contento también por todo lo que nos ha estado pasando allá, en lo personal también y como músico y como banda. Poder haber ganado un par de certámenes. Estar en el escenario del Festival de la Chacarera, que para nosotros es el primer escenario mayor al que llegamos. Y la verdad muy lindo ver tanta gente bailando tus canciones, es una locura. Creando muchos amigos en el ambiente, muchos amigos folcloristas, músicos, profesionales que andan ahí en la provincia, en la capital de Córdoba”.



Aprendizaje y oportunidades: “cada día nos tiran un par de tips o ya con solo mirarlos, tocar su instrumento te das cuenta del profesionalismo que hay allá. También compartirlo con los chicos que estamos acá tratando de llevar a la Patagonia también para el norte. Fue algo muy inesperado también, porque salió la chance, una señora con la que toca Agustín Lino, mi primo, me dice anotate, Colonia Caroya, que está un par de kilómetros de Córdoba. Y me anoto, y con toda la intención de ir con algún amigo, y en ese momento se me bajaron todos los músicos, así que dije, ¿Qué hago? Voy solo”.



Animarse y ganar: “Fui con todas las intenciones de dejar lo mejor, pero sabiendo la cantidad de músicos que había, concursando y participando en el certamen, fue como decir, bueno, volvemos directo al toque. Pero hubo un par de comentarios buenos, que me dijeron, me quedo hasta el final, estuvo bueno lo que hiciste, mucho carácter. Me quedo y terminé ganando solista vocal”.



Las posibilidades que se abren: "Fui a participar de dos formatos, sería solista vocal y canción inédita. Después la devolución del jurado me decía que si hubiera hecho la chacarera, que yo había hecho inédita, la hubiera hecho en la otra, en el otro formato, capaz ganaba los dos. Bueno, ya con ganar uno, ya estoy recontento, Y bueno, contento también, porque vos decís, las letras por lo menos llegan a la gente, llegan a los jurados, y eso también gustó, el recibimiento de la gente allá, mucha gente contenta por las canciones, preguntándome por algunas palabras que no conocían, palabras que acá se dicen, por ejemplo, el quillango. Saber de lo que estoy hablando en mis canciones también está buenísimo, porque también es hablar de algo que uno ha vivido o tiene idea. Y bueno, llevaron partecitas de allá, siempre no a la mina, acompañando al pueblo acá también, la gente que allá también se entera y sabe de la lucha por el agua, está pasando casi lo mismo, estamos viviendo tiempos medio terroríficos para el ambiente. Y bueno, siempre tratando de dejar también un mensaje en nuestras canciones y en nuestras palabras también al momento de hablar con la gente".



Presentarse en la fiesta de Tecka, lugar donde Jaimo creció: "gente que me vio crecer a mí cuando yo era muy chico, volver ahí siempre es muy emocionante para un artista salir de un pueblo que te reconozca, es muy lindo".

Viernes, sábado y domingo de peñas: "Y después empezamos con las peñas, empezamos el viernes 13 en Trevelin, Originario, sumamos a Kabir Producciones que confió también en lo que hacemos, en Los Carreros, a la entrada de Esquel, avenida Ameghino y Cámpora, una Peña es arma muy bonita. Este sábado 14 de febrero. Y terminamos también el 15 en La Peña del Encuentro, una Peña que se arma al mediodía, como las Peñas que se arman allá en el norte, arrancan al mediodía y le dan duro hasta la noche".



2XU, el lado punk rock de Jaimo, sigue vivo y con proyectos en la zona: "Sacamos un mini disco, compartiendo con muchos músicos que ahora justo están acá, compartiendo vacaciones, y bueno, tenemos un lindo equipo de trabajo allá también, el 21 vamos a estar tocando en Trevelin junto a otras bandas, en el patio de Originario".

Luego de ese recital, Jaimo volverá a Córdoba, pero en los días libres, sigue la agenda abierta para más invitaciones, contrataciones o simplemente compartir la dedicación total a la música.

