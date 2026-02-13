21°
Por Redacción Red43

Maltrato animal extremo en Caleta Olivia: mataron a balazos a un caballo dentro de su propio corral

No se sabe quien fue el autor. Su dueño dice que no se detendrá hasta encontrarlo. “Jamás pudo actuar para defenderse”, expresó.
Por Redacción Red43

El repudio social por el asesinato del caballo de Antonio “Guri” Quiroga se profundiza con la publicación de la emotiva despedida. La violencia ejercida contra el equino, que recibió dos disparos mientras se encontraba en el corral, es catalogada “como un acto de extrema crueldad”. El exfuncionario mantiene su postura firme de no detenerse hasta que el autor material sea identificado y sancionado penalmente. El hecho ocurrió en Caleta Olivia.

 

El impacto del suceso se refleja en las palabras que Quiroga dedicó a su animal en redes sociales, donde se despidió con profundo dolor y rabia: “Hasta siempre amigo Montonero. Hay que ser muy miserable para ensañarse con un animal tan noble. Era un animal tan noble que jamás hubiese actuado para defenderse. No vamos a parar hasta saber quién hizo está maldad con tanta cobardía”.

 

Quiroga ha convertido este acto de violencia en una causa personal y comunitaria, asegurando que la denuncia formal ya está en curso y que se impulsarán todas las medidas necesarias para identificar al responsable. El caso, por la naturaleza del acto, se enmarca en la Ley de Maltrato Animal (Ley 14.346), que castiga penalmente la crueldad contra los animales.

 

El dirigente ha sido enfático en su compromiso, señalando que la impunidad no será una opción: “No vamos a parar hasta saber quién hizo está maldad con tanta cobardía“. El episodio no solo causa dolor a Quiroga y su familia, sino que reabre el debate local sobre la necesidad de reforzar los controles y aplicar sanciones severas ante este tipo de delitos que atentan contra la vida de los animales.

 

 

 

 

